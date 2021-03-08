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Трагедия в стане соперника "Динамо": футболист утонул, празднуя свое 25-летие

8 марта, 19:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Тело игрока искали на протяжении трех дней

Бывший футболист "Вильярреала" Франко Акоста погиб в результате несчастного случая недалеко от своего родного города Монтевидео, Уругвай. Спортсмен пропал без вести в субботу днем при попытке переплыть ручей во время празднования своего 25-летия.

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Акоста попытался переплыть ручей вместе со своим братом. Однако брат отказался от затеи и вернулся на берег, а Франко продолжил заплыв. Не доплыв метров 15 до берега, он позвал на помощь и исчез под водой.

Утром в понедельник, на третий день поисков, тело Акосты нашли недалеко от того места, где он пропал. Глубина этого участка составляет от трех до четырех метров, сообщает elpais.com.

Акоста являлся воспитанником уругвайского "Феникса". В 2015 году он перебрался в испанский "Вильярреал", однако провел за команду только один матч. После этого он успел поиграть за "Расинг", а затем вернулся на родину, где поиграл за "Бостон Ривер", "Пласа Колония" и "Атлетико Атенас".

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Ранее мы писали, что 17-летний футболист трагически погиб вместе с 15-летним другом. Мальчики отправились купаться на местный канал и не вернулись.

Видео: Сегодня

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утонул футболист Вильярреал

Источник: Сегодня|Спорт

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