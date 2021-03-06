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Чемпион мира из "Динамо" сломался, играя в футболке другого клуба

6 марта, 21:02

Олег Люлька Олег Люлька

Георгий Цитаишвили выбыл на два месяца – у него перелом пятой плюсневой кости левой ноги

Чемпион мира-2019 среди молодежи и один из самых талантливых воспитанников академии "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды в "Ворскле", выбыл на два месяца из-за травмы.

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20-летний вингер Цитаишвили получил повреждение в субботнем матче с "Мариуполем", выигранном "Ворсклой" 1:0. Георгий вышел на замену на 67-й минуте, но уже спустя 17 минут сам был заменен. Причиной тому послужил жесткий подкат Вячеслава Танковского, за который игрок "Мариуполя" получил вторую желтую карточку и оставил азовский клуб вдевятером.

"Там что-то серьезное. Хрустнул у Цитаишвили голеностоп", – заявил по горячим следам главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов

А вскоре официальный сайт "Ворсклы" сообщил, что у Цитаишвили – перелом пятой плюсневой кости левой ноги, а ориентировочный срок восстановления – около двух месяцев.

Травма Цитаишвили

Травма Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Эта травма вдвойне обидна для Георгия, если учесть, что в "Ворскле" он, наконец, начал получать игровую практику, которой был лишен в "Динамо". И даже забил в ворота "Руха".

Напомним, на посвящении в игроки "Ворсклы" Цитаишвили спел российский шлягер.

Обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла" с травмой Цитаишвили

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