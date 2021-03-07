Українська
$ 27,76
33,41

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Трещина верхней челюсти, сотрясение: еще одна травма чемпиона мира в "проклятом" матче УПЛ

7 марта, 17:07

Олег Люлька Олег Люлька

Один поединок оставил вне футбола игроков "Динамо" и "Шахтера", выступающих в аренде за другие клубы

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан, выступающий на правах аренды за "Мариуполь", получил серьезные травмы в поединке 17-го тура УПЛ против "Ворсклы". Напомним, "Ворскла" обыграла "Мариуполь" 1:0.

Реклама

По результатам обследования, 19-летнему чемпиону мира среди молодежи Сикану диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил аналитик сборной Украины U-21 Евгений Гресь.

Между тем, по словам доктора "Мариуполя" Дмитрия Лисицына, которого цитирует сайт азовского клуба, "у Дани легкое сотрясение мозга и небольшая трещина верхней челюсти. Лечение и восстановление займет около месяца".

Реклама

Серьезные травмы Сикан получил в концовке первого тайма, когда столкнулся с полузащитником "Ворсклы" Александром Скляром. Кстати, после игры он навестил Даниила в Полтавской областной больнице.

"Давно знаю Сашу Скляра не просто как бойца, который, как и Сикан, никогда не свернет и не уберет ни ногу, ни голову, а и как порядочного парня. Саня заехал – Даня на него зла не держит. Это футбол", – написал Евгений Гресь

Напомним, что в матче между "Мариуполем" и "Ворсклой", который впору называть проклятым, получил травму еще один чемпион мира среди молодежи – динамовец Георгий Цитаишвили, выступающий за полтавчан на правах арены. Его восстановление после перелома пятой плюсневой кости левой ноги займет около двух месяцев.

Травма Цитаишвили

Травма Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла" 0:1

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма футболист чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Мариуполь Ворскла Полтава Даниил Сикан
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста СтепаненкоФутбол
Шатенка, одним лайком завладевшая героем матча
Шатенка, одним лайком завладевшая героем матча "Шахтер" – "Заря"Футбол
Беби-бум в
Беби-бум в "Динамо": королева шелка подарила футболисту сына и "тонула" в шарахЧУ по футболу
Такого жена капитана
Такого жена капитана "Динамо" не ждала! К ней постучался карлик с лицом игрока "Шахтера" на затылкеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять