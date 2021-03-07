Трещина верхней челюсти, сотрясение: еще одна травма чемпиона мира в "проклятом" матче УПЛ

Один поединок оставил вне футбола игроков "Динамо" и "Шахтера", выступающих в аренде за другие клубы

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан, выступающий на правах аренды за "Мариуполь", получил серьезные травмы в поединке 17-го тура УПЛ против "Ворсклы". Напомним, "Ворскла" обыграла "Мариуполь" 1:0.

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По результатам обследования, 19-летнему чемпиону мира среди молодежи Сикану диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил аналитик сборной Украины U-21 Евгений Гресь.

Между тем, по словам доктора "Мариуполя" Дмитрия Лисицына, которого цитирует сайт азовского клуба, "у Дани легкое сотрясение мозга и небольшая трещина верхней челюсти. Лечение и восстановление займет около месяца".

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Серьезные травмы Сикан получил в концовке первого тайма, когда столкнулся с полузащитником "Ворсклы" Александром Скляром. Кстати, после игры он навестил Даниила в Полтавской областной больнице.

"Давно знаю Сашу Скляра не просто как бойца, который, как и Сикан, никогда не свернет и не уберет ни ногу, ни голову, а и как порядочного парня. Саня заехал – Даня на него зла не держит. Это футбол", – написал Евгений Гресь

Напомним, что в матче между "Мариуполем" и "Ворсклой", который впору называть проклятым, получил травму еще один чемпион мира среди молодежи – динамовец Георгий Цитаишвили, выступающий за полтавчан на правах арены. Его восстановление после перелома пятой плюсневой кости левой ноги займет около двух месяцев.

Травма Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла" 0:1

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