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"Ворскла" обыграла "Мариуполь" в матче с двумя удалениями и обогнала "Десну"

6 марта, 15:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Единственный мяч полтавская команда забила с 11-метрового

Первый поединок четвертого тура после зимнего перерыва состоялся в Полтаве. Причем, номинальным хозяином матча на стадионе имени Бутовского был "Мариуполь", который пока что реконструирует свой стадион. Впрочем, свои условия на поле диктовала "Ворскла", хотя и добыла над гостями из Донецкой области победу лишь с минимальным счетом – 1:0.

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Напомним расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

Как оказалось, все решил эпизод на 34-й минуте. Форвард Владислав Кулач убежал к владениям "Мариуполя" со своей половины поля. Уже в штрафной Алексей Быков его подтолкнул, и судья Денис Штурман не только указал на "точку", но и удалил молодого защитника.

Сам же Кулач и реализовал "приговор".

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Во второй половине обе команды могли забить, но никому так и не удалось совершить "маленькое чудо". Тем более, под конец матча подопечные Остапа Маркевича остались вдевятером после того, как Вячеслав Танковский сбил Георгия Цитаишвили и увидел перед собой желтую, а затем и красную карточку.

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Этот успех позволил парням Юрия Максимова обойти "Десну" и подняться на четвертое место. Правда, команда из Чернигова свой матч тура сыграет в понедельник – во Львове с "Рухом".

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1
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2
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9
6
1
32
12
20
33
Забитые 32
Пропущеные 12
Разница 20
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3
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8
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27
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Забитые 27
Пропущеные 11
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ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 24
Пропущеные 14
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5
ДеснаДеснаДес
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23
14
9
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Забитые 23
Пропущеные 14
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Результаты последних матчей: В Н П В В
6
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4
6
24
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3
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Забитые 24
Пропущеные 21
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Результаты последних матчей: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
15
5
2
8
22
27
-5
17
Забитые 22
Пропущеные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П Н В
9
МариупольМариупольМар
17
4
5
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16
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Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
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Днепр-1Днепр-1Дне
16
4
3
9
22
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Забитые 22
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