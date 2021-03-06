"Ворскла" обыграла "Мариуполь" в матче с двумя удалениями и обогнала "Десну"

Первый поединок четвертого тура после зимнего перерыва состоялся в Полтаве. Причем, номинальным хозяином матча на стадионе имени Бутовского был "Мариуполь", который пока что реконструирует свой стадион. Впрочем, свои условия на поле диктовала "Ворскла", хотя и добыла над гостями из Донецкой области победу лишь с минимальным счетом – 1:0.

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Напомним расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

Как оказалось, все решил эпизод на 34-й минуте. Форвард Владислав Кулач убежал к владениям "Мариуполя" со своей половины поля. Уже в штрафной Алексей Быков его подтолкнул, и судья Денис Штурман не только указал на "точку", но и удалил молодого защитника.

Сам же Кулач и реализовал "приговор".

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Во второй половине обе команды могли забить, но никому так и не удалось совершить "маленькое чудо". Тем более, под конец матча подопечные Остапа Маркевича остались вдевятером после того, как Вячеслав Танковский сбил Георгия Цитаишвили и увидел перед собой желтую, а затем и красную карточку.

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Этот успех позволил парням Юрия Максимова обойти "Десну" и подняться на четвертое место. Правда, команда из Чернигова свой матч тура сыграет в понедельник – во Львове с "Рухом".

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