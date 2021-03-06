"Ворскла" обіграла "Маріуполь" в матчі з двома вилученнями й обігнала "Десну"

Перший поєдинок четвертого туру після зимової перерви відбувся в Полтаві. Причому, номінальним господарем матчу на стадіоні імені Бутовського був "Маріуполь", який поки що реконструює свій стадіон. Втім, свої умови на полі диктувала "Ворскла", хоча і здобула над гостями з Донецької області перемогу лише з мінімальним рахунком – 1:0.

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Нагадаємо розклад, трансляції і результати 17-го туру чемпіонату України.

Як з'ясувалося згодом, усе вирішив епізод на 34-й хвилині. Форвард Владислав Кулач утік до володінь "Маріуполя" зі своєї половини поля. Уже в штрафній Олексій Биков його підштовхнув, і суддя Денис Шурман не тільки вказав на "точку", але й вилучив молодого захисника.

Сам же Кулач незабаром і реалізував "вирок".

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У другій половині обидві команди могли забити, але нікому так і не вдалося зробити "маленьке диво". Тим більше, під кінець матчу підопічні Остапа Маркевича залишилися вдев'ятьох після того, як В'ячеслав Танковський збив Георгія Цітаїшвілі і побачив перед собою другу жовту, а потім і червону картку.

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Дивіться найцікавіші моменти другого тайму.

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Цей успіх дозволив хлопцям Юрія Максимова обійти "Десну" і піднятися на четверте місце. Правда, команда з Чернігова свій матч туру зіграє в понеділок – у Львові з "Рухом".

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