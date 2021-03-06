Русский
$ 27,76
33,41

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

"Ворскла" обіграла "Маріуполь" в матчі з двома вилученнями й обігнала "Десну"

6 березня, 15:59

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Єдиний м'яч полтавська команда забила з 11-метрового

Перший поєдинок четвертого туру після зимової перерви відбувся в Полтаві. Причому, номінальним господарем матчу на стадіоні імені Бутовського був "Маріуполь", який поки що реконструює свій стадіон. Втім, свої умови на полі диктувала "Ворскла", хоча і здобула над гостями з Донецької області перемогу лише з мінімальним рахунком – 1:0.

Реклама

Нагадаємо розклад, трансляції і результати 17-го туру чемпіонату України.

Як з'ясувалося згодом, усе вирішив епізод на 34-й хвилині. Форвард Владислав Кулач утік до володінь "Маріуполя" зі своєї половини поля. Уже в штрафній Олексій Биков його підштовхнув, і суддя Денис Шурман не тільки вказав на "точку", але й вилучив молодого захисника.

Сам же Кулач незабаром і реалізував "вирок".

Реклама

У другій половині обидві команди могли забити, але нікому так і не вдалося зробити "маленьке диво". Тим більше, під кінець матчу підопічні Остапа Маркевича залишилися вдев'ятьох після того, як В'ячеслав Танковський збив Георгія Цітаїшвілі і побачив перед собою другу жовту, а потім і червону картку.

В тренді
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"

Читайте також: Найкрасивіші подарунки до 8 Березня.

Дивіться найцікавіші моменти другого тайму.

Реклама

Цей успіх дозволив хлопцям Юрія Максимова обійти "Десну" і піднятися на четверте місце. Правда, команда з Чернігова свій матч туру зіграє в понеділок – у Львові з "Рухом".

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забиті 33
Пропущені 13
Різниця 20
Результати останніх матчів: В Н В Н В
2
ШахтарШахтарШах
16
9
6
1
32
12
20
33
Забиті 32
Пропущені 12
Різниця 20
Результати останніх матчів: П В Н В В
3
ЗоряЗоряЗор
15
8
5
2
27
11
16
29
Забиті 27
Пропущені 11
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
5
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
6
ОлександріяОлександріяОле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
15
5
2
8
22
27
-5
17
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П П Н В
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н В П
12
МинайМинайМин
15
3
4
8
12
29
-17
13
Забиті 12
Пропущені 29
Різниця -17
Результати останніх матчів: В П П Н П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
15
3
3
9
11
33
-22
12
Забиті 11
Пропущені 33
Різниця -22
Результати останніх матчів: П П В Н Н

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол чемпіонат України ФК Маріуполь Ворскла Полтава УПЛ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста СтепаненкаФутбол
Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу
Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу "Шахтар" – "Зоря"Футбол
Бебі-бум у
Бебі-бум у"Динамо": королева шовку подарувала футболісту сина і "тонула" в куляхЧУ з футболу
Такого дружина капітана
Такого дружина капітана "Динамо" не чекала! До неї постукав карлик з обличчям гравця "Шахтаря" на потилиціФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти