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Скандал после матча "Олимпик" – "Шахтер": Морозов отреагировал на маты Гельзина

6 марта, 20:19

Олег Люлька Олег Люлька

Поведение босса "Олимпика" эксперт назвал недостойным

Эксперт каналов "Футбол 1/2/3", чемпион СССР в составе "Зари" Сергей Морозов отреагировал на скандальные заявления президента "Олимпика" Владислава Гельзина, сделанные после поражения 0:1 от "Шахтера". Морозов назвал поведение Гельзина недостойным.

"Для президентов наших клубов многие тренеры – никто. Вот он (Гельзин) сейчас заходит и говорит (Калитвинцеву): "Что ты говоришь?". Господин Гельзин, я – чемпион Советского Союза. Эксперт, который объективно говорит обо всех командах. Ваше поведение сегодня не достойно украинского футбола", – заявил в эфире программы "Тур Online" Сергей Морозов

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Напомним, после победы "Шахтера" над "Олимпиком" 1:0 в субботнем матче чемпионата Украины на стадионе "Динамо" вспыхнул скандал в прямом эфире. Интервью тренера побежденных Юрия Калитвинцева прервал своей тирадой президент "Олимпика" Владислав Гельзин, в нецензурной форме раскритиковавший судейство поединка и призвавший к изгнанию из Украины итальянского главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

"Юра, что за толерантность? Скажи, что п***рас судья. Оторвал голову, на**й. Так и говори, б***ь. Чего ты стесняешься, б***ь? Чего вы, б***ь, все молчите? Что вы здесь рассказываете? Что эти эксперты здесь рассказывают? Чистый гол отменяется. С**а, для чего этот п***рас итальянец у нас находится в стране, б***ь? Меняйте, с**а, их всех!" – негодовал в эфире "Тур Online" Владислав Гельзин

Поводом для этих заявлений Гельзина стал отмененный после просмотра VAR гол форвард "Олимпика" Нкенга при счете 0:1 – в этом моменте судья зафиксировал офсайд у Снурницына.

Видео спича Гельзина. Внимание, присутствует нецензурная лексика!

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"Я, наверное, буду субъективен. Если бы я был судьей, я бы засчитал этот гол. Но его отменили. Мы проиграли, и я не скажу, что это был ключевой момент", – менее категоричным, оценивая отмененный гол, был главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев

Видео отмененного гола "Олимпика"

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