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"Динамо" – "Минай": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

7 марта, 10:56

Елена Павлова Елена Павлова

Мультимедийная трансляция матча 17-го тура, в котором Милевский впервые сыграет против бывшего клуба

В воскресенье, 7 марта, в матче 17-го тура чемпионата Украины "Динамо" примет новичка УПЛ "Минай", за который теперь выступает бывшая звезда киевского клуба Артем Милевский. Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется в 14:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

"ДИНАМО" – "МИНАЙ"

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Поединок должен был пройти на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Но из-за введения красной карантинной зоны в Закарпатье встречу перенесли в Киев на НСК "Олимпийский".

В какой форме подходят к матчу

"Динамо" является лидером Премьер-лиги, опережая "Шахтер" на одно очко и имея сегодняшний поединок в запасе. Киевляне еще не проигрывали в 2021 году в официальных битвах, а серия команды без поражений составляет уже 9 встреч. Однако на неделе провели тяжелый поединок 1/4-й Кубка Украины против "Колоса". "Динамо" прошло в полуфинал только благодаря послематчевым пенальти.

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"Динамо" – "Колос"

"Динамо" – "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Новичок УПЛ "Минай" сейчас делит с "Рухом" 11-12 место в чемпионате, но имеет в запасе поединок против "Львова". Однако в 2021-м закарпатцы уже успели проиграть "Львову", а "Александрии" и выиграли у "Олимпика". С особым настроем на эту встречу выйдет Артем Милевский, который впервые сыграет против бывшего клуба. Да и после возвращения в Украину он пока не забивал.

Артем Милевский подписал контракт с "Минаем"

Артем Милевский подписал контракт с "Минаем" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забитые 33
Пропущеные 13
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
15
8
5
2
27
11
16
29
Забитые 27
Пропущеные 11
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забитые 24
Пропущеные 14
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н Н
5
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
АлександрияАлександрияАле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
9
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забитые 15
Пропущеные 27
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н В П
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МинайМинайМин
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3
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Пропущеные 29
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ИнгулецИнгулецИнг
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ЛьвовЛьвовЛьв
15
3
3
9
11
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-22
12
Забитые 11
Пропущеные 33
Разница -22
Результаты последних матчей: П П В Н Н

"Минаю" сегодня не поможет автор дубля в ворота "Олимпика" Анатолий Нуриев, который получил красную карточку.

История личных встреч

В первом круге чемпионата Украины на "Олимпийском" киевляне разгромили соперника – 4:0. Павлиш на 14-й минуте заработал удаление, Андриевский, Цыганков и Вербич забили по голу, еще один гол Матич отправил в свои ворота. Всего "Динамо" и "Минай" провели три матча – один в УПЛ и два в Кубке. Трижды побеждали киевляне с общим счетом 9:1, забивая минимум дважды за матч.

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На кого ставят букмекеры

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.25, на ничью – 5.50, на победу "Миная" – 11.00.

Где смотреть

Встречу в Киеве, начиная с 14:00, можно в прямом эфире посмотреть на телеканале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Львов"

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