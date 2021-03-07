"Динамо" – "Минай": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 7 марта, в матче 17-го тура чемпионата Украины "Динамо" примет новичка УПЛ "Минай", за который теперь выступает бывшая звезда киевского клуба Артем Милевский. Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется в 14:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

"ДИНАМО" – "МИНАЙ"

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Поединок должен был пройти на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Но из-за введения красной карантинной зоны в Закарпатье встречу перенесли в Киев на НСК "Олимпийский".

В какой форме подходят к матчу

"Динамо" является лидером Премьер-лиги, опережая "Шахтер" на одно очко и имея сегодняшний поединок в запасе. Киевляне еще не проигрывали в 2021 году в официальных битвах, а серия команды без поражений составляет уже 9 встреч. Однако на неделе провели тяжелый поединок 1/4-й Кубка Украины против "Колоса". "Динамо" прошло в полуфинал только благодаря послематчевым пенальти.

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"Динамо" – "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Новичок УПЛ "Минай" сейчас делит с "Рухом" 11-12 место в чемпионате, но имеет в запасе поединок против "Львова". Однако в 2021-м закарпатцы уже успели проиграть "Львову", а "Александрии" и выиграли у "Олимпика". С особым настроем на эту встречу выйдет Артем Милевский, который впервые сыграет против бывшего клуба. Да и после возвращения в Украину он пока не забивал.

Артем Милевский подписал контракт с "Минаем" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

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"Минаю" сегодня не поможет автор дубля в ворота "Олимпика" Анатолий Нуриев, который получил красную карточку.

История личных встреч

В первом круге чемпионата Украины на "Олимпийском" киевляне разгромили соперника – 4:0. Павлиш на 14-й минуте заработал удаление, Андриевский, Цыганков и Вербич забили по голу, еще один гол Матич отправил в свои ворота. Всего "Динамо" и "Минай" провели три матча – один в УПЛ и два в Кубке. Трижды побеждали киевляне с общим счетом 9:1, забивая минимум дважды за матч.

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На кого ставят букмекеры

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.25, на ничью – 5.50, на победу "Миная" – 11.00.

Где смотреть

Встречу в Киеве, начиная с 14:00, можно в прямом эфире посмотреть на телеканале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Львов"

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