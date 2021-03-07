"Динамо" – "Минай": онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

У неділю, 7 березня, в матчі 17-го туру чемпіонату України "Динамо" прийме новачка УПЛ "Минай", за який тепер виступає колишня зірка київського клубу Артем Мілевський. Поєдинок на НСК "Олімпійський" в Києві почнеться о 14:00, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн-трансляція з докладним описом всіх ключових моментів і відео голів.

Поєдинок повинен був пройти на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Але через введення "червоної карантинної зони" в Закарпатті зустріч перенесли до Києва на НСК "Олімпійський".

В якій формі підходять до матчу

"Динамо" є лідером Прем'єр-ліги, випереджаючи "Шахтар" на одне очко і маючи сьогоднішній поєдинок в запасі. Кияни ще не програвали 2021 року в офіційних битвах, а серія команди без поразок становить вже 9 зустрічей. Однак на тижні провели важкий поєдинок 1/4-й Кубка України проти "Колоса". "Динамо" пройшло до півфіналу тільки завдяки післяматчевим пенальті.

"Динамо" – "Колос" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Новачок УПЛ "Минай" зараз ділить з "Рухом" 11-12 місце в чемпіонаті, але має в запасі поєдинок проти "Львова". Однак 2021-го закарпатці вже встигли програти "Львову", а також "Олександрії" і виграли у "Олімпіка". З особливим настроєм на цю зустріч вийде Артем Мілевський, який вперше зіграє проти колишнього клубу. Та й після повернення до України він поки не забивав.

Артем Мілевський підписав контракт з "Минаєм" / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

"Минаю" сьогодні не допоможе автор дубля у ворота "Олімпіка" Анатолій Нурієв, який отримав червону картку.

Історія особистих зустрічей

У першому колі чемпіонату України на "Олімпійському" кияни розгромили суперника – 4:0. Павлиш на 14-й хвилині заробив видалення, Андрієвський, Циганков і Вербич забили по голу, ще один гол Матич відправив у свої ворота. Всього "Динамо" і "Минай" провели три матчі – один в УПЛ і два в Кубку. Тричі перемагали кияни із загальним рахунком 9:1, забиваючи мінімум двічі за матч.

На кого ставлять букмекери

Букмекери вважають "Динамо" беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.25, на нічию – 5.50, на перемогу "Миная" – 11.00.

Де дивитись

Зустріч у Києві, починаючи з 14:00, можна в прямому ефірі подивитися на телеканалі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Дивіться, як "Динамо" розгромило "Львів"

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