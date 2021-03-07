Русский
$ 27,76
33,41

"Динамо" – "Минай": онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Неділя, 7 березня
Олена Павлова Олена Павлова

Динамо

14:00

Минай

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У неділю, 7 березня, в матчі 17-го туру чемпіонату України "Динамо" прийме новачка УПЛ "Минай", за який тепер виступає колишня зірка київського клубу Артем Мілевський. Поєдинок на НСК "Олімпійський" в Києві почнеться о 14:00, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн-трансляція з докладним описом всіх ключових моментів і відео голів.

ОНЛАЙН "ДИНАМО" – "МИНАЙ" ТУТ

Поєдинок повинен був пройти на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Але через введення "червоної карантинної зони" в Закарпатті зустріч перенесли до Києва на НСК "Олімпійський".

В якій формі підходять до матчу

"Динамо" є лідером Прем'єр-ліги, випереджаючи "Шахтар" на одне очко і маючи сьогоднішній поєдинок в запасі. Кияни ще не програвали 2021 року в офіційних битвах, а серія команди без поразок становить вже 9 зустрічей. Однак на тижні провели важкий поєдинок 1/4-й Кубка України проти "Колоса". "Динамо" пройшло до півфіналу тільки завдяки післяматчевим пенальті.

"Динамо" – "Колос"

"Динамо" – "Колос" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Новачок УПЛ "Минай" зараз ділить з "Рухом" 11-12 місце в чемпіонаті, але має в запасі поєдинок проти "Львова". Однак 2021-го закарпатці вже встигли програти "Львову", а також "Олександрії" і виграли у "Олімпіка". З особливим настроєм на цю зустріч вийде Артем Мілевський, який вперше зіграє проти колишнього клубу. Та й після повернення до України він поки не забивав.

Артем Мілевський підписав контракт з "Минаєм"

Артем Мілевський підписав контракт з "Минаєм" / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забиті 33
Пропущені 13
Різниця 20
Результати останніх матчів: В Н В Н В
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
15
8
5
2
27
11
16
29
Забиті 27
Пропущені 11
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
5
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
6
ОлександріяОлександріяОле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н В П
12
МинайМинайМин
15
3
4
8
12
29
-17
13
Забиті 12
Пропущені 29
Різниця -17
Результати останніх матчів: В П П Н П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
15
3
3
9
11
33
-22
12
Забиті 11
Пропущені 33
Різниця -22
Результати останніх матчів: П П В Н Н

"Минаю" сьогодні не допоможе автор дубля у ворота "Олімпіка" Анатолій Нурієв, який отримав червону картку.

Історія особистих зустрічей

У першому колі чемпіонату України на "Олімпійському" кияни розгромили суперника – 4:0. Павлиш на 14-й хвилині заробив видалення, Андрієвський, Циганков і Вербич забили по голу, ще один гол Матич відправив у свої ворота. Всього "Динамо" і "Минай" провели три матчі – один в УПЛ і два в Кубку. Тричі перемагали кияни із загальним рахунком 9:1, забиваючи мінімум двічі за матч.

На кого ставлять букмекери

Букмекери вважають "Динамо" беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.25, на нічию – 5.50, на перемогу "Миная" – 11.00.

Де дивитись

Зустріч у Києві, починаючи з 14:00, можна в прямому ефірі подивитися на телеканалі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Дивіться, як "Динамо" розгромило "Львів"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

онлайн чемпіонат України Динамо Київ де подивитись Мінай УПЛ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста СтепаненкаФутбол
Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу
Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу "Шахтар" – "Зоря"Футбол
Бебі-бум у
Бебі-бум у"Динамо": королева шовку подарувала футболісту сина і "тонула" в куляхЧУ з футболу
Такого дружина капітана
Такого дружина капітана "Динамо" не чекала! До неї постукав карлик з обличчям гравця "Шахтаря" на потилиціФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти