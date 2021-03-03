Пекельний матч "Динамо" в Кубку України: кияни пройшли "Колос" тільки по пенальті

Пекельним вийшов для "Динамо" старт в нинішньому розіграші Кубка України. У матчі 1/4 фіналу з "Колосом" киянам виявилося вкрай важко пройти організований захист ковалівців, які не зламалися навіть після видалення свого тренера Руслана Костишина. Основний час не приніс голів. Справа дійшла до пенальті, де точнішими були кияни – 4:3.

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"Динамо" – "Колос" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У ворота "Динамо" в кубковому матчі повернувся Денис Бойко. Але більше сьогодні запитань до атаки киян, що не завдала за перші 45 хвилин жодного удару в площину воріт суперника. На 14-й хвилині у Циганкова був відмінний момент, щоб відкрити рахунок, але його удару метрів з 15 трохи не вистачило точності.

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А в середині тайму "Динамо" втратило свого лідера. Циганков з гримасою болю опустився на газон через проблеми з лівою ногою. А на 23-й хвилині Віктор покинув поле за допомогою лікарів за рахунку 0:0. Замість нього вийшов Жерсон Родрігес.

А в середині другого тайму арбітр Денис Шурман видалив тренера "Колоса" Руслана Костишина! Де Пена вибивав м'яч ударом через себе, а Золотов пішов на снаряд головою. Наставнику ковалівцев здалося, що там має бути видалення, і він вибіг на поле сперечатися з суддею. Але був відправлений на трибуни.

Руслан Костишин / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

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Але футболісти "Динамо" так і не змогли розпечатати ворота в основний час, як і їхній суперник. А оскільки всі стадії Кубка України складаються з одного матчу, то після невеликої перерви команди продовжили боротьбу в додатковій 30-хвилинці. Але і там глядачі не побачили забитих голів. Справа дійшла до пенальті, де першим помилився киянин Ледньов, проте потім Бойко парирував пенальті Задої. А останнім помилився гравець "Колоса" Ільїн. 4:3, і "Динамо" – у півфіналі.

Нагадаємо, що "Динамо" – чинний переможець турніру. У фіналі Кубка України-2020 кияни по пенальті обіграли "Ворсклу", вигравши останній трофей перед приходом на тренерський пост Мірчі Луческу. А ось "Колос" вперше дістався до 1/4 фіналу.

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