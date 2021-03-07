Тріщина верхньої щелепи, струс мозку: ще одна травма чемпіона світу в "проклятому" матчі УПЛ

Один поєдинок залишив поза футболом гравців "Динамо" і "Шахтаря", які виступають в оренді за інші клуби

Нападник "Шахтаря" Данило Сікан, який виступає на умовах оренди за "Маріуполь", зазнав серйозних травм у поєдинку 17-го туру УПЛ проти "Ворскли". Нагадаємо, "Ворскла" обіграла "Маріуполь" 1:0.

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За підсумками обстеження, 19-річному чемпіонові світу серед молоді Сікану діагностували закриту черепно-мозкову травму і перелом верхньої щелепи. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив аналітик збірної України U-21 Євген Гресь.

Тим часом, за словами лікаря "Маріуполя" Дмитра Лисицина, якого цитує сайт азовського клубу, "у Дані легкий струс мозку і невелика тріщина верхньої щелепи. Лікування та відновлення займе близько місяця".

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Серйозних травм Сікан зазнав наприкінці першого тайму, коли зіткнувся з півзахисником "Ворскли" Олександром Скляром. До речі, після гри той відвідав Данила в Полтавській обласній лікарні.

"Давно знаю Сашу Скляра не просто як бійця, який, як і Сікан, ніколи не зверне і не прибере ні ногу, ні голову, а й як порядну хлопця. Саня заїхав – Даня на нього зла не тримає. Це футбол", – написав Євген Гресь

Нагадаємо, що в матчі між "Маріуполем" і "Ворсклою", який можна називати проклятим, зазнав травми ще один чемпіон світу серед молоді – динамівець Георгій Цитаїшвілі, який виступає за полтавців на умовах арени. Його відновлення після перелому п'ятої плеснової кістки лівої ноги займе близько двох місяців.

Травма Цитаїшвілі / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Огляд матчу "Маріуполь" – "Ворскла" 0:1

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