Українська
$ 27,76
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Мы еще в Минск приедем, клоун": продолжите фразу Милевского – тест

7 марта, 08:01

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболист всегда был острым на язык

Сегодня в УПЛ матч, который не оставит равнодушным украинских болельщиков. "Динамо" против "Миная". "Динамо" против Милевского.

Реклама

В столице Артем провел 11 лет. 278 матчей, 87 голов. Яркий, харизматичный игрок, который был заметен, как на поле, так и за его пределами. И никогда в карман за словом не лез. Чего лишь стоит его легендарная фраза, брошенная футболисту БАТЭ: "Мы еще в Минск приедем, клоун".

Внимание! Нецензурная лексика!

А другие цитаты Артема Владимировича вы помните? Давайте проверим! Проходите наш тест!

Реклама

Продолжи фразу Милевского

Яркие фразы Артема Владимировича.
Стартуем!
1/10

На необитаемый остров я прихватил бы мобильный, красивую женщину и...

белое вино
100 %
книгу
0 %
мяч
0 %
Дальше
2/10

Алиев на клубную базу приезжал с...

мамой
20 %
двумя девушками
20 %
охраной с мигалками
60 %
Дальше
3/10

Почему Шевченко не вызывает в сборную? Он боится, что на тренировке я крикну ему...

Слава Украине!
0 %
Андрюха!
100 %
Дай денег!
0 %
Дальше
4/10

Марадона приехал в Брест на бронированном джипе и все время махал болельщикам рукой, будто...

Лукашенко
0 %
Трамп
20 %
Брежнев
80 %
Дальше
5/10

Тренировки Блохина? Сядет на тренерскую скамью, закинет одну ногу на другую...

и рассказывает анекдоты
40 %
откроет газету и читает
40 %
сигаретку закурит — и попивает кофе
20 %
Дальше
6/10

Когда я в Турции "Феррари" разбил, приехал домой и...

залез в Instagram
20 %
открыл бутылку виски
80 %
включил телевизор
0 %
Дальше
7/10

Я правильно воспитан, я – человек, которому не свойственны...

зависть и алчность
20 %
понты и пафос
40 %
злость и месть
40 %
Дальше
8/10

К тридцати годам мне удалось правильно разобраться с приоритетами, может в сорок лет вообще...

превращусь во вредного ворчуна
60 %
брошу пить
0 %
уйду в политику
40 %
Дальше
9/10

Моим кумиром является ... Всегда хотел выступать с ним за один клуб

Франческо Тотти
100 %
Андрей Шевченко
0 %
Криштиану Роналду
0 %
Дальше
10/10

Почему последнее время не слышно о скандалах с моим участием? Думаю...

меня все забыли
20 %
все переключились на Селезнева
0 %
больше не попадаюсь
80 %
Дальше

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист Артем Милевский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу
Оказывается, его отец – Джеджула! Девушка защитника
Оказывается, его отец – Джеджула! Девушка защитника "Динамо" заинтриговала снимком с младенцем на рукахФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять