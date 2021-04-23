Суперліга виявилася аферою: тепер ТОП-клуби на гачку у президента Реала

Глава Суперліги убезпечив себе на випадок виходу з турніру когось із його засновників. Тепер для виходу з неіснуючого турніру потрібно заплатити 300 мільйонів євро

Скандальна Суперліга припинила своє існуваннявже на третій день, однак жоден клуб, який заявив про свій вихід з ліги, не зробив це офіційно. В Іспанії знайшли причину – вся справа у величезному штрафі, прописаному в контракті для команд-засновників.

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Як повідомляє Vozpopuli, кожна команда, яка наважиться покинути Суперлігу, повинна буде виплатити штраф у розмірі 300 мільйонів євро. Знаючи про сумніви, які могли виникнути у англійських клубів, президент Суперліги і за сумісництвом глава Реала Флорентіно Перес включив пункт про штрафні санкції до контрактів всіх 12 команд засновників турніру.

"Проект Суперліги буде існувати до тих пір, поки клуби, які пов'язані з нею контрактами, не виплатять штраф", – кажуть джерела, близькі до проекту. Ті ж джерела припускають, що УЄФА намагається знайти способи компенсації клубам, які залишають проєкт.

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До речі, раніше ми писали, що Барселона не збирається залишати Суперлігу. Іспанський гранд пояснив, чому клуб взяв участь в організації Суперліги, і заявив, що замість невиправданого тиску і залякування потрібен глибокий аналіз ситуації.

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