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Суперлига оказалась аферой: теперь ТОП-клубы на крючке у президента Реала

23 апреля, 11:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Глава Суперлиги обезопасил себя на случай выхода из турнира кого-то из его учредителей. Теперь для выхода из несуществующего турнира нужно заплатить 300 миллионов евро

Суперлига футбольная

Суперлига футбольная

Скандальная Суперлига прекратила свое существование уже на третий день, однако ни один клуб, заявивший о своем выходе из лиги, не сделал это официально. В Испании нашли причину – все дело в огромном штрафе, прописанном в контракте для команд-основателей.

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Как сообщает Vozpopuli, каждая команда, которая решится покинуть Суперлигу, должна будет выплатить штраф в размере 300 миллионов евро. Зная о сомнениях, которые могли возникнуть у английских клубов, президент Суперлиги и по совместительству глава Реала Флорентино Перес включил пункт о штрафных санкциях в контракты всех 12 команд учредителей турнира.

"Проект Суперлиги будет существовать до тех пор, пока клубы, которые связаны с ней контрактами, не выплатят штраф", – говорят источники, близкие к проекту. Те же источники предполагают, что УЕФА пытается найти способы компенсации клубам, покидающим проект.

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Кстати, ранее мы писали, что Барселона не собирается покидать Суперлигу. Испанский гранд объяснил, почему клуб принял участие в организации Суперлиги, и заявил, что вместо неоправданного давления и запугивания нужен глубокий анализ ситуации.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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Суперлига футбольная

Источник: Сегодня|Спорт

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