Суперлига оказалась аферой: теперь ТОП-клубы на крючке у президента Реала

Глава Суперлиги обезопасил себя на случай выхода из турнира кого-то из его учредителей. Теперь для выхода из несуществующего турнира нужно заплатить 300 миллионов евро

Суперлига футбольная

Скандальная Суперлига прекратила свое существование уже на третий день, однако ни один клуб, заявивший о своем выходе из лиги, не сделал это официально. В Испании нашли причину – все дело в огромном штрафе, прописанном в контракте для команд-основателей.

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Как сообщает Vozpopuli, каждая команда, которая решится покинуть Суперлигу, должна будет выплатить штраф в размере 300 миллионов евро. Зная о сомнениях, которые могли возникнуть у английских клубов, президент Суперлиги и по совместительству глава Реала Флорентино Перес включил пункт о штрафных санкциях в контракты всех 12 команд учредителей турнира.

"Проект Суперлиги будет существовать до тех пор, пока клубы, которые связаны с ней контрактами, не выплатят штраф", – говорят источники, близкие к проекту. Те же источники предполагают, что УЕФА пытается найти способы компенсации клубам, покидающим проект.

Кстати, ранее мы писали, что Барселона не собирается покидать Суперлигу. Испанский гранд объяснил, почему клуб принял участие в организации Суперлиги, и заявил, что вместо неоправданного давления и запугивания нужен глубокий анализ ситуации.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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