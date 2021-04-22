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Не потрібно тиснути і залякувати! Барселона не збирається залишати Суперлігу

22 квітня, 22:32

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Іспанський гранд пояснив чому клуб взяв участь в організації Суперліги і заявив, що замість невиправданого тиску і залякування потрібен глибокий аналіз ситуації

"Барселона"

"Барселона" / Фото: Reuters

У європейському футболі не вдалося реалізувати амбітний і цікавий проєкт під назвою Суперліга. Першими дали задню британці. Потім слідом за шістьма клубами Англії оголосили про вихід з турніру і інші команди. А ось іспанській Барселоні вистачило мужності не прогнутися перед УЄФА.

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Каталонці виступили із заявою стосовно Суперліги.

"Барселона поділяє думку більшості великих європейських футбольних клубів, з огляду на нинішній соціально-економічний клімат, про необхідність структурних реформ, щоб гарантувати фінансову стабільність та існування світового футболу за рахунок поліпшення продукту. Продукту, який пропонується вболівальникам по всьому світу, консолідуючи і навіть збільшуючи фанатську базу, яка є його опорою і найсильнішою стороною.

У цьому контексті рада директорів Барселони прийняла в терміновому порядку пропозицію стати членом-засновником Суперліги. Турніру, який має поліпшити якість і привабливість продукту, пропонованого футбольним уболівальникам, і в водночас, як один з найбільш невід'ємних принципів Барселони, шукати нові формули солідарності з футбольною сім'єю в цілому.

Рішення було прийнято з переконанням, що відмова від можливості стати частиною цього проекту в якості одного з його засновників була би історичною помилкою. Як один з провідних спортивних клубів світу, ми прагнемо завжди бути в авангарді, що є невід'ємною частиною ідентичності клубу і його спортивного, соціального та інституційного духу...

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З огляду на суспільну реакцію, яку вищезгаданий проєкт викликав у багатьох сферах, немає ніяких сумнівів в тому, що Барселона цінує необхідність більш глибокого аналізу причин, що викликали цю реакцію. Щоб переглянути, якщо необхідно, пропозиція в тому вигляді, в якому воно сформульовано спочатку, і вирішує всі ці питання, завжди на благо спільних інтересів футбольного світу. Такий глибокий аналіз вимагає часу і необхідної холоднокровності, щоб уникнути будь-яких необачних дій.

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Ми вважаємо не менш важливим підкреслити об'єктивний факт, що суд вже надав терміновий правовий захист відповідно до запиту, тим самим підтверджуючи право ініціативи з боку клубів-засновників проекту Суперліги.

У зв'язку з цим Барселона вважає неправильним встановлювати необхідний процес роздумів і дебатів відповідно до критеріїв невиправданого тиску і залякування.

Незважаючи на те, що Барселона прекрасно усвідомлює важливість і інтерес, викликаний цим питанням, а також необхідність завжди діяти з максимальною прозорістю, клуб завжди буде діяти з належною обачністю та вимагає граничного розуміння, поваги і, перш за все, терпіння серед уболівальників Барселони", – йдеться в заяві клубу.

Колишній футболіст збірної Англії, а нині відомий телеексперт Гарі Лінекер блискавично відреагував: "Жахливо розчаровує заява", – написав Лінекер в соцмережах.

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Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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Барселона Суперліга футбольна
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