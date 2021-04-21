Суперліги вже немає, а з неї продовжують виходити: мінус ще два батька

З турніром, який проіснував лише дві доби, попрощалися Інтер і Атлетіко. У мадридському клубі заявили, що не захотіли псувати стосунки з фанатами

Про вихід з футбольної Суперліги слідом за шістьма клубами Англії оголосили ще два батьки проєкту – міланський Інтер і мадридський Атлетіко.

Реклама

Хоча це можна вже вважати формальністю, адже ще після виходу клубів АПЛ Суперліга офіційно згорнула свою діяльність.

"Члени ради директорів Атлетіко зустрілися вранці в середу і вирішили направити Суперлізі і іншим клубам-засновникам турніру формальне повідомлення про наше рішення не оформлювати до кінця участь в проєкті. Атлетіко приєднався до турніру в понеділок, перебуваючи в обставинах, яких наразі вже немає"

"Для клубу невід'ємною складовою життя є гармонійні стосунки з усіма групами фанатів, які роблять "рохібланкос" сім'єю. Гравці першої команди і тренерський штаб висловили задоволення рішенням клубу, розуміючи, що спортивні заслуги повинні посідати перше місце порівняно з будь-якими іншими критеріями", – сказано в заяві Атлетіко на сайті клубу

Гравці Атлетіко / Фото: Reuters

Тим часом Інтер, оголосивши, що більше не є членом Суперліги Європи, зазначив: "Наш зв'язок з усіма зацікавленими сторонами щодо поліпшення футбольної індустрії ніколи не зміниться".

Реклама

Інтер vs Реал / Фото: Reuters

Отже, наразі з 12 клубів-засновників Суперліги про вихід з турніру не оголосили тільки Реал, Барселона, Мілан і Ювентус.

При цьому головного творця скандальної Суперліги мадридський Реал готуються приперти до стінки – або там прощаються зі своїм президентом Флорентіно Пересом, або – з єврокубками.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама