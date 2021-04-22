Динамо запрошували в Суперлігу, але Суркіс вважає її засновників кілерами

Гучний проєкт футбольної Суперліги оглушливо провалився. Творці елітного турніру намагалися заручитися підтримкою і більш скромних клубів, але в підсумку у них нічого не вийшло. Свою думку про змагання висловив і експрезидент київського Динамо. Зокрема, Григорій Суркіс розповів, що його клуб теж міг увійти в компанію грандів.

Раніше брати Суркіси ледь не продали Динамо російському мільярдерові.

У коментарі Football Hub Суркіс-старший розповів:

"Я не один рік спостерігав спроби, починаючи з 90-х років, створити щось подібне. Наприклад, до групи G-14 в мою бутність президентом запрошували київське Динамо. Ми цю ідею відразу на корені не підтримали. Вона порушує принципи і справедливості, і солідарності, на яких побудований весь світовий і європейський футбол: рівний доступ до змагань усіх його учасників.

Ця група клубів, Суперліга, вбиває надію на рівні можливості. Вони – кілери футболу!.. Все це виглядає як шантаж дюжини клубів, а їх проєкт не має перспективи. Він повинен був поставити перепону, щоб члени виконкому УЄФА не винесли на конгрес затвердження нового формату Ліги чемпіонів".