Динамо запрошували в Суперлігу, але Суркіс вважає її засновників кілерами

Гучний проєкт футбольної Суперліги оглушливо провалився. Творці елітного турніру намагалися заручитися підтримкою і більш скромних клубів, але в підсумку у них нічого не вийшло. Свою думку про змагання висловив і експрезидент київського Динамо. Зокрема, Григорій Суркіс розповів, що його клуб теж міг увійти в компанію грандів.
Раніше брати Суркіси ледь не продали Динамо російському мільярдерові.
У коментарі Football Hub Суркіс-старший розповів:
"Я не один рік спостерігав спроби, починаючи з 90-х років, створити щось подібне. Наприклад, до групи G-14 в мою бутність президентом запрошували київське Динамо. Ми цю ідею відразу на корені не підтримали. Вона порушує принципи і справедливості, і солідарності, на яких побудований весь світовий і європейський футбол: рівний доступ до змагань усіх його учасників.
Ця група клубів, Суперліга, вбиває надію на рівні можливості. Вони – кілери футболу!.. Все це виглядає як шантаж дюжини клубів, а їх проєкт не має перспективи. Він повинен був поставити перепону, щоб члени виконкому УЄФА не винесли на конгрес затвердження нового формату Ліги чемпіонів".
Днями Динамо вибило мільйони євро за гравця, про якого вже всі забули.
Дивіться, як Динамо обіграло Агробізнес у Кубку України:
Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк