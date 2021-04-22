Вони будуть жити з цією ганьбою! Батькам Суперліги готують санкції

Клуби, які не брали участі у створенні нового елітного турніру, вимагають, щоб УЄФА жорстко покарала його засновників – найбільше може дістатися Реалу

В УЄФА готують санкції для клубів, які сформували Суперлігу, котра померла вже на другу добу.

"На них чекають наслідки. Перший з них – вони житимуть з ганьбою. Але будуть й інші санкції", – цитує одного з віце-президентів Європейської футбольної спілки редактор RMCsport Мохамед Бухафсі у себе в Twitter

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За його словами, покарання клубів-засновників Суперліги від УЄФА вимагають команди-гранди, які не брали участі в цьому проєкті.

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше про вихід із Суперліги заявили Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем, після чого проєкт був оголошений призупиненим. Пізніше їхній приклад наслідували Атлетіко та Інтер. Неофіційно до них приєдналися Мілан і Ювентус.

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Отже, у складі Суперліги залишаються лише Барселона і Реал.

Флорентіно Перес / Фото: Reuters

При цьому головного творця скандальної Суперліги мадридський Реал готуються приперти до стінки – або там прощаються з натхненником проєкту Флорентіно Пересом, або – з єврокубками.

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