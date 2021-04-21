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Реал без Суперліги – і без Ліги чемпіонів: що загрожує Мадриду за сепаратистську бучу

21 квітня, 09:54

Олег Люлька Олег Люлька

Головного творця скандальної Суперліги мадридський Реал готуються приперти до стінки – або вони прощаються з Флорентіно Пересом, або – з єврокубками

Суперліга вже майже мертва. А її головний "батько" мадридський Реал ризикує залишитися ні з чим – не тільки без елітного турніру багатіїв, який затіяли саме в "Королівському клубі", але і без Ліги чемпіонів під юрисдикцією УЄФА, війну якій Реал програв.

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Як повідомляє Telegraph Sport, Реалу можуть заборонити участь в єврокубкових змаганнях, поки на посаді президента клубу залишається натхненник Суперліги і її поки що президент Флорентіно Перес.

Такими санкціями УЄФА може остаточно відбити у клубів-грандів потяг до "сепаратизму".

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Фото: REUTERS/Sergio Perez

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Нагадаємо, раніше Суперліга, проіснувавши трохи менше двох діб, під тиском фанатів, УЄФА і ФІФА офіційно оголосила про призупинення турніру. Це сталося після того, як зі складу нового проєкту вийшли всі представники Англії: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Арсенал, Тоттенгем і Челсі.

За останніми даними, Суперлігу також залишають Мілан і Інтер, отже, в цій, вже майже позбавленій ознак життя, організації залишаються лише Реал, Барселона, Атлетіко і Ювентус.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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