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Реал без Суперлиги – и без Лиги чемпионов: что грозит Мадриду за сепаратистскую бучу

21 апреля, 09:54

Олег Люлька Олег Люлька

Главного создателя скандальной Суперлиги мадридский Реал готовятся припереть к стенке – либо они прощаются с Флорентино Пересом, либо – с еврокубками

Суперлига уже почти мертва. А ее главный "отец" мадридский Реал рискует остаться ни с чем – не только без элитного турнира богачей, который затеяли именно в "Королевском клубе", но и без Лиги чемпионов под юрисдикцией УЕФА, войну которому Реал проиграл.

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Как сообщает Telegraph Sport, Реалу могут запретить участие в еврокубковых соревнованиях, пока на должности президента клуба остается вдохновитель Суперлиги и ее пока еще президент Флорентино Перес.

Такими санкциями УЕФА может окончательно отбить у клубов-грандов тягу к "сепаратизму".

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Фото: REUTERS/Sergio Perez

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Напомним, ранее Суперлига, просуществовав чуть менее двух суток, под давлением фанатов, УЕФА и ФИФА официально объявила о приостановке турнира. Это произошло после того, как из состава нового проекта вышли все представители Англии: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм и Челси.

По последним данным, Суперлигу также покидают Милан и Интер, следовательно, в этой уже почти что лишившейся признаков жизни организации остаются лишь Реал, Барселона, Атлетико и Ювентус.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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