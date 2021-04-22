Они будут жить с этим позором! Отцам Суперлиги готовят санкции

Клубы, не участвовавшие в создании нового элитного турнира, требуют, чтобы УЕФА жестко наказал его создателей – больше всего может достаться Реалу

В УЕФА готовят санкции для клубов, которые сформировали Суперлигу, умершую уже на вторые сутки.

"Их ждут последствия. Первое из них – они будут жить с позором. Но будут и другие санкции", – цитирует одного из вице-президентов Европейского футбольного союза редактор RMCsport Мохамед Бухафси у себя в Twitter

Реклама

По его словам, наказания клубов-основателей Суперлиги от УЕФА требуют команды-гранды, не участвовавшие в этом проекте.

/ Фото: Reuters

Напомним, ранее о выходе из Суперлиги заявили Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, после чего проект был объявлен приостановленным. Позже их примеру последовали Атлетико и Интер. Неофициально к ним присоединились Милан и Ювентус.

Реклама

Таким образом, в составе Суперлиги остаются лишь Барселона и Реал.

Флорентино Перес / Фото: Reuters

При этом главного создателя скандальной Суперлиги мадридский Реал готовятся припереть к стенке – либо там прощаются с вдохновителем проекта Флорентино Пересом, либо – с еврокубками.

Реклама

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама