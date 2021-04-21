Англичан подкупили: УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за отказ от Суперлиги

Всего после двух дней существования футбольная Суперлига объявила о приостановки турнира после выхода шести клубов Англии. Но оказалось, что тут все не так просто. И УЕФА предложил командам АПЛ большие деньги за то, что они откажутся от выступления в элитном европейском турнире.
Читайте также: Бавария решительно отказалась от Суперлиги, Зидан и Клопп ушли от ответа
Как сообщает Mundo Deportivo, ключевую роль в решении английских клубов выйти из Суперлиги сыграли не только протесты фанатов и ряда футболистов, но и финансовые обещания со стороны УЕФА. Последним о своем снятии с нового турнира в Великобритании объявил лондонский Челси.
Английская Премьер-лига / Фото: Reuters
При этом испанским клубам подобное финансовое предложение не поступало. Их УЕФА рассматривает как главного врага во главе с президентом мадридского Реала Флорентино Пересом.
Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что государство "убьет Суперлигу". Для этого он готов был изменить законы, отзывать рабочие визы у футболистов и не позволять полиции обеспечивать безопасность во время игр нового турнира.
Напомним, что в Европейской Суперлиге должны были участвовать 20 лучших клубов Европы. Однако поначалу соглашение подписали только 12 топ-команд: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм.
Все подробности в спецтеме Суперлига Европы
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк