Англичан подкупили: УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за отказ от Суперлиги

Командам Премьер-лиги сделали щедрое финансовое предложение, чтобы не допустить запуска нового футбольного турнира, а вот испанские гранды остались в пролете

Всего после двух дней существования футбольная Суперлига объявила о приостановки турнира после выхода шести клубов Англии. Но оказалось, что тут все не так просто. И УЕФА предложил командам АПЛ большие деньги за то, что они откажутся от выступления в элитном европейском турнире.

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Как сообщает Mundo Deportivo, ключевую роль в решении английских клубов выйти из Суперлиги сыграли не только протесты фанатов и ряда футболистов, но и финансовые обещания со стороны УЕФА. Последним о своем снятии с нового турнира в Великобритании объявил лондонский Челси.

Английская Премьер-лига / Фото: Reuters

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При этом испанским клубам подобное финансовое предложение не поступало. Их УЕФА рассматривает как главного врага во главе с президентом мадридского Реала Флорентино Пересом.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что государство "убьет Суперлигу". Для этого он готов был изменить законы, отзывать рабочие визы у футболистов и не позволять полиции обеспечивать безопасность во время игр нового турнира.

Напомним, что в Европейской Суперлиге должны были участвовать 20 лучших клубов Европы. Однако поначалу соглашение подписали только 12 топ-команд: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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