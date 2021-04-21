Суперлиги уже нет, а из нее продолжают выходить: минус еще два отца

С турниром, который просуществовал лишь двое суток, попрощались Интер и Атлетико. В мадридском клубе заявили, что не захотели портить отношения с фанатами

О выходе из футбольной Суперлиги вслед за шестью клубами Англии объявили еще два родителя проекта – миланский Интер и мадридский Атлетико.

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Хотя это можно уже считать формальностью, ведь еще после выхода клубов АПЛ Суперлига официально свернула свою деятельность.

"Члены совета директоров Атлетико встретились утром в среду и решили направить Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира формальное сообщение о нашем решении не оформлять до конца участие в проекте. Атлетико присоединился к турниру в понедельник, находясь в обстоятельствах, которых на данный момент уже нет"

"Для клуба неотъемлемой составляющей жизни являются гармоничные отношения со всеми группами фанатов, которые делают "рохибланкос" семьей. Игроки первой команды и тренерский штаб выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные заслуги должны занимать первое место в сравнении с любыми другими критериями", – сказано в заявлении Атлетико на сайте клуба

Игроки Атлетико / Фото: Reuters

Тем временем Интер, объявив, что больше не является членом Суперлиги Европы, отметил: "Наша связь со всеми заинтересованными сторонами по улучшению футбольной индустрии никогда не изменится".

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Интер vs Реал / Фото: Reuters

Таким образом, на данный момент из 12 клубов-основателей Суперлиги о выходе из турнира не объявили только Реал, Барселона, Милан и Ювентус.

При этом главного создателя скандальной Суперлиги мадридский Реал готовятся припереть к стенке – либо там прощаются со своим президентом Флорентино Пересом, либо – с еврокубками.

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Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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