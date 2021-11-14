Шева десятьма словами відреагував на першу перемогу в Дженоа

Після дебютної для себе перемоги біля керма Дженоа Андрій Шевченко обійшовся без великих коментарів. Його заява вмістила 10 слів.
"Це був хороший тест після закінчення позитивного першого тижня роботи", – цитує Андрія Шевченка офіційний сайт Дженоа.
Володаря "Золотого м'яча"-2004 можна зрозуміти – радіти особливо нічому, адже це було не більше ніж ігрове знайомство з підопічними – тим більше без багатьох лідерів, які роз'їхалися збірними.
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Інша справа перший офіційний матч Шеви біля керма "грифонів" – 21 листопада Дженоа прийме Рому, очолювану Жозе Моурінью. Ось там уже перемога буде на вагу золота!
Адже, нагадаємо, у турнірній таблиці Серії А Дженоа нині посідає 17-у сходинку – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають до другого дивізіону.
Раніше ми писали, що астрологи пророкують Шеві успіх у Дженоа і розлучення з Крістен Пазік.
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