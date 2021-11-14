Шева десятью словами отреагировал на первую победу в Дженоа

После дебютной для себя победы у руля Дженоа Андрей Шевченко обошелся без пространных комментариев. Его заявление вместило в себя 10 слов.
"Это был хороший тест по окончании положительной первой недели работы", – цитирует Андрея Шевченко официальный сайт Дженоа.
Обладателя "Золотого мяча"-2004 можно понять – радоваться особо нечему, ведь это было не более чем игровое знакомство с подопечными – тем более без многих лидеров, разъехавшихся по сборным.
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То ли дело первый официальный матч Шевы у руля "грифонов" – 21 ноября Дженоа примет Рому, возглавляемую Жозе Моуринью. Вот там уже победа будет на вес золота!
Ведь, напомним, в турнирной таблице Серии А Дженоа сейчас занимает 17-е место – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.
Ранее мы писали, что астрологи прочат Шеве успех в Дженоа и развод с Кристен Пазик.
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