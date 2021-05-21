Із сигарою в роті: ексворотар збірної України залишає Латвію

Олександр Рибка відіграв рік у складі Лієпаї, з якою виграв Кубок Латвії, і тепер знову став вільним агентом. 34-річного голкіпера кличуть на батьківщину

Український воротар Олександр Рибка / Фото: Instagram

Колишній голкіпер Динамо, Шахтаря і збірної України Олександр Рибка залишив склад середняка латвійського чемпіонату Лієпаї.

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Про це 34-річний воротар повідомив у себе в Instagram, опублікувавши фото, як він із тепер уже експартнерами з Лієпаї смажить шашлики і курить сигари після виграшу Кубка Латвії-2020.

"Це був незабутній рік. Новий досвід і новий трофей. Я познайомився з чудовими людьми і хорошими футболістами. Цей етап життя і кар'єри назавжди залишиться в моєму серці. Незабутні емоції. Завжди переживаю за вас і завжди з вами", – написав Рибка.

Зазначимо, що до Лієпаї Рибка перебрався влітку 2020 року з азербайджанського Сабаїла. У складі латвійського клубу Олександр провів 17 матчів, в яких пропустив 19 голів і шість разів відстояв на нуль.

Тепер він знову – в статусі вільного агента.

"Братику, чекаємо на батьківщині", – написав у коментарі Рибці один з його українських фоловерів.

"Дякую", – відповів на це воротар.

Нагадаємо, під час виступів в чемпіонаті Азербайджану Рибку заплювали фанати Нефтчі.