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С сигарой во рту: экс-вратарь сборной Украины покидает Латвию

Олег Люлька Олег Люлька
21 мая, 12:18
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Александр Рыбка отыграл год в составе Лиепаи, с которой выиграл Кубок Латвии, и теперь снова стал свободным агентом. 34-летнего голкипера зовут на родину
Украинский вратарь Александр Рыбка
Украинский вратарь Александр Рыбка / Фото: Instagram

Бывший голкипер Динамо, Шахтера и сборной Украины Александр Рыбка покинул состав середняка латвийского чемпионата Лиепаи.

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Об этом 34-летний вратарь сообщил у себя в Instagram, опубликовав фото, как он с теперь уже экс-партнерами по Лиепае жарит шашлыки и курит сигары после выигрыша Кубка Латвии-2020.

"Это был незабываемый год. Новый опыт и новый трофей. Я познакомился с отличными людьми и хорошими футболистами. Этот этап жизни и карьеры навсегда останется в моем сердце. Незабываемые эмоции. Всегда переживаю за вас и всегда с вами", – написал Рыбка.

Отметим, что в Лиепаю Рыбка перешел летом 2020 года из азербайджанского Сабаила. В составе латвийского клуба Александр провел 17 матчей, в которых пропустил 19 голов и шесть раз отстоял на ноль.

Теперь он снова – в статусе свободного агента.

"Братик, ждем на родине", – написал в комментариях Рыбке один из его украинских фолловеров.

"Спасибо", – ответил на это вратарь.

Напомним, во время выступлений в чемпионате Азербайджана Рыбку заплевали фанаты Нефтчи.

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