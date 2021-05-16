Це неймовірно! Гол воротаря Аліссона на 95-й хвилині приніс Ліверпулю перемогу

Феноменальною видалася розв'язка матчу між Ліверпулем і Вест-Бромвічем у 36-му турі англійської Прем'єр-ліги. Ліверпулю потрібно було перемогти на виїзді, щоб зберегти шанси на путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Але вперті "дрозди", що вже вилетіли з АПЛ, здаватися не бажали.
Коли минули чотири додані арбітром хвилини, рахунок був нічийний – 1:1. Але на 95-й хвилині рефері таки дав Ліверпулю виконати кутовий. На подачу корнера до штрафного майданчика Вест-Бромвіча прибіг бразильський голкіпер "червоних" Аліссон і, головою переправивши м'яч у ворота суперників, приніс мерсисайдцям перемогу. Неймовірно!
Схоже, навіть тренер Ліверпуля Юрген Клопп не повірив у те, що це сталося.
Відразу після матчу Аліссон заявив, що присвячує гол своєму батькові, який у кінці лютого був знайдений мертвим в озері в Бразилії – стрибнув з дамби і потонув.
"Я грав з батьком стільки, скільки себе пам'ятаю. Сподіваюся, що він бачив мій гол з небес... Іноді ви сердитеся, коли щось не вдається. Я дуже радий допомогти команді, наша мета – вийти до Ліги чемпіонів", – наводить слова Аліссона Sky Sports
Турнірна таблиця АПЛ за два тури до фінішу