Це неймовірно! Гол воротаря Аліссона на 95-й хвилині приніс Ліверпулю перемогу

Диво від бразильського кіпера зберегло команді Юргена Клоппа шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів. Воротар-герой присвятив гол своєму батькові, який потонув в озері в Бразилії

Ліверпуль святкує перемогу після гола Аліссона / Фото: Reuters

Феноменальною видалася розв'язка матчу між Ліверпулем і Вест-Бромвічем у 36-му турі англійської Прем'єр-ліги. Ліверпулю потрібно було перемогти на виїзді, щоб зберегти шанси на путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Але вперті "дрозди", що вже вилетіли з АПЛ, здаватися не бажали.

Коли минули чотири додані арбітром хвилини, рахунок був нічийний – 1:1. Але на 95-й хвилині рефері таки дав Ліверпулю виконати кутовий. На подачу корнера до штрафного майданчика Вест-Бромвіча прибіг бразильський голкіпер "червоних" Аліссон і, головою переправивши м'яч у ворота суперників, приніс мерсисайдцям перемогу. Неймовірно!

Схоже, навіть тренер Ліверпуля Юрген Клопп не повірив у те, що це сталося.

Відразу після матчу Аліссон заявив, що присвячує гол своєму батькові, який у кінці лютого був знайдений мертвим в озері в Бразилії – стрибнув з дамби і потонув.

"Я грав з батьком стільки, скільки себе пам'ятаю. Сподіваюся, що він бачив мій гол з небес... Іноді ви сердитеся, коли щось не вдається. Я дуже радий допомогти команді, наша мета – вийти до Ліги чемпіонів", – наводить слова Аліссона Sky Sports

Турнірна таблиця АПЛ за два тури до фінішу