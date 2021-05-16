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Это невероятно! Гол вратаря Алисона на 95-й минуте принес Ливерпулю победу

Олег Люлька Олег Люлька
16 мая, 21:25
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Чудо от бразильского кипера сохранило команде Юргена Клоппа шансы на попадание в Лигу чемпионов. Вратарь-герой посвятил гол своему отцу, утонувшему в Бразилии
Ливерпуль празднует победу после гола Алисона
Ливерпуль празднует победу после гола Алисона / Фото: Reuters

Феноменальной получилась развязка матча между Ливерпулем и Вест Бромвичем в 36-м туре английской Премьер-лиге. Ливерпулю нужно было побеждать на выезде, чтобы сохранить шансы на выступление в Лиге чемпионов на следующий сезон. Но упрямые "дрозды", уже вылетевшие из АПЛ, сдаваться не желали.

Когда истекли четыре добавленные арбитром минуты, счет был ничейным – 1:1. Но на 95-й минуте рефери все-таки дал Ливерпулю исполнить угловой. На подачу корнера в штрафную Вест Бромвича прибежал бразильский голкипер "красных" Алисон и, головой переправив мяч в ворота соперников, принес мерсисайдцам победу. Невероятно!

Похоже, даже тренер Ливерпуля Юрген Клопп не поверил в то, что это случилось.

Сразу после матча Алисон заявил, что посвящает гол своему отцу, который в конце февраля был найден мертвым в озере в Бразилии – прыгнул с дамбы и утонул.

"Я играл с отцом столько, сколько себя помню. Надеюсь, что он видел мой гол с небес... Иногда вы злитесь, когда что-то не получается. Я очень рад помочь команде, наша цель – выйти в Лигу чемпионов", – приводит слова Алисона Sky Sports

Турнирная таблица АПЛ за два тура до финиша

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