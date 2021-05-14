Скандал в Ливерпуле: звездный форвард проигнорировал приветствие тренера

После победы над Манчестер Юнайтед сенегалец Садио Мане не разделил радость с Юргеном Клоппом, но немецкий наставник объяснил его поведение

Юрген Клопп объяснил поведение Садио Мане / Фото: Reuters

Вчера около полуночи МЮ проиграл Ливерпулю в скандальном матче чемпионата Англии. Мало того, что встречу перенесли со 2 мая – из-за буйства фанатов на "Олд Траффорд". Так что "Красным дьяволам" пришлось сыграть два матча Премьер-лиги за три дня. Возможно, это и привело к двум поражениям.

У Ливерпуля же – свои неприятности. Тележурналисты подметили, как нападающий Садио Мане отказался ответить на добрый жест своего тренера. Сенегалец не захотел поприветствовать Юргена Клоппа, несмотря на важную гостевую победу.

Тем не менее, мудрый немецкий наставник решил сгладить углы и не раздувать конфликт. Как пишет Goal.com, причина недовольства одного из лучших форвардов АПЛ в том, что тренер оставил его в запасе, отдав предпочтение португальцу Диогу Жоте. В частности, Клопп заявил:

"У нас нет проблем. Дело в том, что вчера на тренировке я принял решение со стартовым составом слишком поздно. А мои парни привыкли, что я все им объясняю. Однако вчера на это не было времени. Но у нас все в порядке".

Напомним, один из мячей забил Жота, а Сане вышел на замену лишь на 74-й минуте вместо Вейналдума.

Накануне фанаты МЮ порезали шины в автобусе Ливерпуля.

Вспомним, как Ливерпуль обыгрывал Лейпциг в плей-офф Лиги чемпионов: