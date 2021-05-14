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МЮ проиграл Ливерпулю в скандальном матче чемпионата Англии

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 мая, 00:12
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"Красные дьяволы" уступили второй раз за три дня команде из верхних рядов таблицы, но остались на втором месте, а Ливерпуль рвется в Лигу чемпионов
Роберто Фирмино
Роберто Фирмино / Фото: Reuters

Впервые с марта 2014 года Ливерпулю удалось победить Манчестер Юнайтед на его поле. Оправданием парням Уле-Гуннара Сульшера может служить очень напряженный график. Во вторник они уступили Лестеру (1:2), а поединок в четверг вечером был перенесен со 2 мая: тогда фанаты сорвали матч МЮ – Ливерпуль, захватив поле "Олд Траффорд".

В четверг встреча также находилась под вопросом. И, чтобы не было эксцессов, "Красные дьяволы" приехали на стадион за 6 часов до игры, а клуб для отдыха футболистов даже установил на арене кровати. К тому же фанаты МЮ порезали шины в автобусе Ливерпуля: хотели сорвать матч.

Но все же поединок состоялся. И хозяева даже хорошо начали: Бруну Фернандеш открыл счет на 10-й минуте. Но в конце первого тайма Диогу Жота и Фирмино вывели гостей вперед. После перерыва бразилец сделал дубль и удвоил преимущество Ливерпуля – 3:1. Тем не менее, МЮ не сдался и Маркус Рэшфорд один гол отыграл. Финальный штурм хозяев обернулся голом от Мохамеда Салаха в контратаке – 2:4.

Этот успех позволил команде Юргена Клоппа обойти Вест Хэм и приблизиться к Челси на расстояние четырех очков. При этом Ливер сыграл на матч меньше и в воскресенье попробует взять три пункта у скромного Вест Бромвича и не дать умереть надежде о Лиге чемпионов.

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Смотрите, как Ливерпуль сражался с Реалом в Лиге чемпионов:

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