Холланд и Санчо уничтожили Лейпциг в финале Кубка Германии

Дортмундская Боруссия пятый раз в своей истории выиграла Кубок Германии, в финальном поединке с разгромным счетом был повержен Лейпциг

Фото ФК Боруссия Д

Сегодня в Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии, дортмундская Боруссия встретилась с РБ Лейпциг. Ранее киевское Динамо выиграло Кубок Украины, победив в овертайме Зарю.

Уже на 5-й минуте встречи Санчо открыл счет в матче, поразив ворота Лейпцига с края штрафной площади. На 28-й форвард дортмундцев Эрлинг Холанд увеличил преимущество команды. А на 45+1-й минуте Санчо оформил дубль, доведя разницу в счете до трех мячей.

Лейпциг отыграл один мяч на 71-й минуте усилиями полузащитника Дани Ольмо. Испанец нанес красивый удар с линии штрафной. Но на 88-й минуте Эрлинг Холанд обеспечил разгромную победу своему клубу, поразив ворота по центру. Для Холанда этот гол стал 39-м в 39 играх за Боруссию в этом сезоне.

Финальный свисток зафиксировал победу Боруссии – 4:1. Для дортмундского клуба это всего лишь пятый трофей в истории. А больше всех выигрывала Кубок Германии Бавария – 20 раз.