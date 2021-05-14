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Холланд и Санчо уничтожили Лейпциг в финале Кубка Германии

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 мая, 00:00
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Дортмундская Боруссия пятый раз в своей истории выиграла Кубок Германии, в финальном поединке с разгромным счетом был повержен Лейпциг
Фото ФК Боруссия Д
Фото ФК Боруссия Д

Сегодня в Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии, дортмундская Боруссия встретилась с РБ Лейпциг. Ранее киевское Динамо выиграло Кубок Украины, победив в овертайме Зарю.

Уже на 5-й минуте встречи Санчо открыл счет в матче, поразив ворота Лейпцига с края штрафной площади. На 28-й форвард дортмундцев Эрлинг Холанд увеличил преимущество команды. А на 45+1-й минуте Санчо оформил дубль, доведя разницу в счете до трех мячей.

Лейпциг отыграл один мяч на 71-й минуте усилиями полузащитника Дани Ольмо. Испанец нанес красивый удар с линии штрафной. Но на 88-й минуте Эрлинг Холанд обеспечил разгромную победу своему клубу, поразив ворота по центру. Для Холанда этот гол стал 39-м в 39 играх за Боруссию в этом сезоне.

В тренде

Финальный свисток зафиксировал победу Боруссии – 4:1. Для дортмундского клуба это всего лишь пятый трофей в истории. А больше всех выигрывала Кубок Германии Бавария – 20 раз.

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Цитата дня

Когда ты доходишь до финала и проигрываешь – это большое горе.

Мирча Луческу Главный тренер Динамо
Слова после финала Кубка

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