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Холланд і Санчо знищили Лейпциг у фіналі Кубка Німеччини

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 травня, 00:00
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Дортмундська Борусія вп'яте у своїй історії виграла Кубок Німеччини, у фінальному поєдинку з розгромним рахунком був повалений Лейпциг
Фото ФК Борусія Д
Фото ФК Борусія Д

Сьогодні в Берліні відбувся фінальний матч Кубка Німеччини, дортмундська Борусія зустрілася з РБ Лейпциг. Раніше київське Динамо виграло Кубок України, перемігши в овертаймі Зорю.

Вже на 5-й хвилині зустрічі Санчо відкрив рахунок в матчі, вразивши ворота Лейпцига з краю штрафного майданчика. На 28-й форвард дортмундців Ерлінг Холанд збільшив перевагу команди. А на 45+1-й хвилині Санчо оформив дубль, довівши різницю в рахунку до трьох м'ячів.

Лейпциг відіграв один м'яч на 71-й хвилині зусиллями півзахисника Дані Ольмо. Іспанець завдав красивого удару з лінії штрафного. Але на 88-й хвилині Ерлінг Холанд забезпечив розгромну перемогу своєму клубу, вразивши ворота по центру. Для Холанда цей гол став 39-м в 39 іграх за Борусію в цьому сезоні.

В тренді

Фінальний свисток зафіксував перемогу Борусії – 4:1. Для дортмундського клубу це всього лише п'ятий трофей в історії. А більше всіх вигравала Кубок Німеччини Баварія – 20 разів.

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