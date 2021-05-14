МЮ програв Ліверпулю в скандальному матчі чемпіонату Англії

"Червоні дияволи" поступилися вдруге за три дні команді з верхніх рядів таблиці, але залишилися на другому місці, а Ліверпуль рветься в Лігу чемпіонів

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Вперше з березня 2014 року Ліверпулю вдалося перемогти Манчестер Юнайтед на його полі. Виправданням хлопцям Уле-Гуннара Сульшера може служити дуже напружений графік. У вівторок вони поступилися Лестеру (1:2), а поєдинок в четвер увечері був перенесений із 2 травня: тоді фанати зірвали матч МЮ – Ліверпуль, захопивши поле "Олд Траффорд".

У четвер зустріч також перебувала під питанням. І, щоб не було ексцесів, "Червоні дияволи" приїхали на стадіон за 6 годин до двобою, а клуб для відпочинку гравців навіть встановив на арені ліжка. До того ж фанати МЮ порізали шини в автобусі Ліверпуля: хотіли зірвати матч.

Але все ж поєдинок відбувся. І господарі навіть добре почали: Бруну Фернандеш відкрив рахунок на 10-й хвилині. Але в кінці першого тайму Діогу Жота і Фірміно вивели гостей вперед. Після перерви бразилець зробив дубль і подвоїв перевагу Ліверпуля – 3:1. Проте, МЮ не здався і Маркус Решфорд один гол відіграв. Фінальний штурм господарів обернувся голом від Мохамеда Салаха в контратаці – 2:4.

Цей успіх дозволив команді Юргена Клоппа обійти Вест Гем і наблизитися до Челсі на відстань чотирьох очок. При цьому Лівер зіграв на матч менше і в неділю спробує взяти три пункти у скромного Вест Бромвіча і не дати померти надії про Лігу чемпіонів.

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