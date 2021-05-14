Скандал в Ліверпулі: зірковий форвард проігнорував вітання тренера

Після перемоги над Манчестер Юнайтед сенегалець Садіо Мане не розділив радість із Юргеном Клоппом, але німецький наставник пояснив його поведінку

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Вчора близько опівночі МЮ програв Ліверпулю в скандальному матчі чемпіонату Англії. Мало того, що зустріч перенесли з 2 травня – через буйства фанатів на "Олд Траффорд". Так що "Червоним дияволам" довелося зіграти два матчі Прем'єр-ліги за три дні. Можливо, це і призвело до двох поразок.

У Ліверпуля ж – свої неприємності. Тележурналісти помітили, як нападник Садіо Мане відмовився відповісти на добрий жест свого тренера. Сенегалець не захотів привітати Юргена Клоппа, незважаючи на важливу гостьову перемогу.

Проте, мудрий німецький наставник вирішив згладити кути і не роздмухувати конфлікт. як пише Goal.com , Причина невдоволення одного з найкращих форвардів АПЛ в тому, що тренер залишив його в запасі, віддавши перевагу португальцю Діогу Жоті. Зокрема, Клопп заявив:

"У нас немає проблем. Справа в тому, що вчора на тренуванні я прийняв рішення зі стартовим складом занадто пізно. А мої хлопці звикли, що я все їм пояснюю. Проте вчора на це не було часу. Але у нас все в порядку".

Нагадаємо, один з м'ячів забив Жота, а Сане вийшов на заміну лише на 74-й хвилині замість Вейналдума.

Напередодні фанати МЮ порізали шини в автобусі Ліверпуля.

Згадаймо, як Ліверпуль обігравав Лейпциг у плей-оф Ліги чемпіонів: