Потрібно бути дебілом, щоб сісти п'яним за кермо: жорстка заява українського воротаря

Колишній гравець Маріуполя не розуміє, як можна водити в стані алкогольного сп'яніння. Адже якщо зупинять або потрапиш у аварію, то заплатиш більше

Воротар "Маріуполя" Рустам Худжамов / Фото: ФК Маріуполь

Колишній воротар Маріуполя і Шахтаря Рустам Худжамов розповів, що ні за що не сяде за кермо в стані алкогольного сп'яніння і взагалі не розуміє, як можна собі таке дозволити. Раніше п'яний як чіп футболіст Металіста влаштував масове ДТП в Харкові.

"Бухим за кермо не сідав. Якщо сам загинув – окей, це було твоїм вибором – сісти бухим за кермо. З собою когось забираєш, травмуєш когось – мені не хотілося таких наслідків. Я цього абсолютно не розумію. Якщо набухався – візьми драйвера, заплати 300-400 гривень. Якщо тебе зупинять – ти більше заплатиш, якщо ти потрапиш в аварію – теж. Це репутаційні втрати. Потрібно бути повним дебілом, щоб сісти п'яним за кермо", – сказав Худжамов Sport Arena

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Нагадаємо, що останнім клубом Худжамова був Маріуполь, за який він виступав до квітня 2020 року. А потім завершив кар'єру у віці 37 років.