Українцю під час матчу перерізали горло: одинадцять глядачів знепритомніли

Під час матчу НХЛ голкіперу Баффало Клінт Маларчук лезом ковзана перерізали вену, врятував воротаря ветеран В'єтнамської війни, який зумів зупинити кровотечу

Сьогодні 60 років святкує колишній голкіпер НХЛ канадець Клінт Маларчук на прізвисько Народжений в сорочці. Хокеїстові українського походження як мінімум тричі дуже пощастило в житті.

Лезом по вені

22 березня 1989 року Баффало зустрічався з Сент-Луїсом. По ходу матчу в штовханині біля воріт Стів Таттл впав і випадково лезом ковзана потрапив в горло Клінту Маларчуку трохи нижче воротарської маски, перерізавши яремну вену. Кров хлинула на лід.

За словами очевидців, видовище було настільки страшним, що одинадцять глядачів знепритомніли, а у двох стався серцевий напад.

Клінт Маларчук за допомогою тренера Баффало з фізпідготовки Джима Піццутеллі покинув лід. Той просто рукою перетиснув вену і зупинив кровотечу.

Як згадував потім воротар у нього була одна думка в той момент:

"Я знаю, що людина, якій перерізали горло, може прожити хвилини три, не більше. Все, що я хотів – піти з льоду. Моя мати дивилася матч по телевізору, і я не хотів, щоб вона побачила, як я вмираю".

В очікуванні швидкої допомоги Клінт попросив менеджера клубу викликати священика і передати прощальні слова матері.

Але незважаючи на страшну травму, воротар все-таки вижив. Хокеїст втратив півтора літра крові, йому наклали понад 300 швів і виписали вже через два дні з лікарні.

Як потім сказали лікарі, Клінта Маларчука врятували тільки три чинники:

Якби лезо пройшло на 3 міліметри вище, хокеїст не встиг би дістатися до роздягальні і помер би через дві хвилини від втрати крові.

Якби це сталося в іншому періоді, коли ворота Маларчука перебували б на протилежному боці майданчика, він не встиг би дістатися навіть до виходу з майданчика і помер від втрати крові.

Якби на місці Піццутеллі виявився не такий досвідчений фахівець, Маларчук помер би в роздягальні. Піццутеллі, ветеран В'єтнамської війни, неодноразово стикався зі схожими пораненнями і діяв абсолютно правильно, зупинивши кровотечу і дозволивши воротареві дочекатися реанімобіля.

Після цього інциденту НХЛ затвердила нове правило: всі воротарі зобов'язані носити захисні коміри для шиї, щоб уникнути подібних травм.

Клінічна смерть

Після страшної травми Клінта мучили кошмари. Він впав у депресію. Якість його гри знизилася. У січні 1992 року Маланчук захворів. Дома на лікарняному він збирався подивитися Супербоул, де грав Баффало Біллс. Клінт прийняв ліки від застуди, заспокійливе і по ходу матчу випив п'ять літрів пива. В результаті хокеїст знепритомнів і був відправлений до лікарні, де лікарі констатували клінічну смерть. Але він знову вижив.

Куля в підборіддя

У 1997 році Клінт завершив кар'єру, вивчився на ветеринара і разом з дружиною став розводити страусів.

А 7 жовтня 2008 року Маларчук відправився на полювання на кроликів. Його знайшли в крові. Куля пробила підборіддя і вилетіла через рот. Спочатку говорили, що це був нещасний випадок. Але через десять років Клінт зізнався, що це була спроба самогубства. Як ви зрозуміли, він знову обдурив смерть.

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