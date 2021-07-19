Роналду міняють на партнера Мессі: Кріштіану сам підлив масла у вогонь

Парі Сен-Жермен і Ювентус можуть здійснити гучний обмін футболістами.
Як повідомляє L'Equipe, Ювентус може обміняти свого нападника Кріштіану Роналду на форварда ПСЖ і партнера Ліонеля Мессі по збірній Аргентини Мауро Ікарді.
І це – після того, як Роналду напередодні повідомив Ювентусу, що не має наміру залишати Турін.
Утім, сам же Кріштіану тепер і підлив масла у вогонь, опублікувавши загадковий пост в Instagram.
"День прийняття рішення", – написав португалець, котрий на фото спирається на Rolls-Royce
У такий спосіб Роналду змусив шанувальників гадати, думає він про придбання нового розкішного авто або ж про перехід до ПСЖ, де, нарешті, отримає шанс знову виграти Лігу чемпіонів?
Нагадаємо, на недавньому Євро-2020 Роналду став найкращим бомбардиром з 5 голами.
Що стосується Мауро Ікарді, то його дружиною і агентом є володарка найефектнішого бюста світового футболу Ванда Нара. Разом вони виховують п'ятьох дітей – на одного більше, ніж Роналду і Джорджина.
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