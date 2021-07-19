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Роналду міняють на партнера Мессі: Кріштіану сам підлив масла у вогонь

Олег Люлька Олег Люлька
19 липня, 08:09
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Португальський нападник зробив інтригуючий запис в Instagram, який збігся з чутками про його від'їзд до ПСЖ – невже трансферна бомба все-таки вибухне?
Ікарді і Роналду
Ікарді і Роналду / Фото: Reuters

Парі Сен-Жермен і Ювентус можуть здійснити гучний обмін футболістами.

Як повідомляє L'Equipe, Ювентус може обміняти свого нападника Кріштіану Роналду на форварда ПСЖ і партнера Ліонеля Мессі по збірній Аргентини Мауро Ікарді.

І це – після того, як Роналду напередодні повідомив Ювентусу, що не має наміру залишати Турін.

Утім, сам же Кріштіану тепер і підлив масла у вогонь, опублікувавши загадковий пост в Instagram.

"День прийняття рішення", – написав португалець, котрий на фото спирається на Rolls-Royce

У такий спосіб Роналду змусив шанувальників гадати, думає він про придбання нового розкішного авто або ж про перехід до ПСЖ, де, нарешті, отримає шанс знову виграти Лігу чемпіонів?

Нагадаємо, на недавньому Євро-2020 Роналду став найкращим бомбардиром з 5 голами.

Що стосується Мауро Ікарді, то його дружиною і агентом є володарка найефектнішого бюста світового футболу Ванда Нара. Разом вони виховують п'ятьох дітей – на одного більше, ніж Роналду і Джорджина.

Мауро Ікарді і його дружина Ванда
Мауро Ікарді і його дружина Ванда / Фото: Instagram

Дивіться, як Роналду забивав на Євро-2020

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