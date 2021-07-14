Роналду – ідіот! Президент Реала ненавидів португальця

У ЗМІ з'явився запис дев'ятирічної давності, де Флорентіно Перес ображає тренера Реала Жозе Моурінью і лідера команди Кріштіану Роналду

Роналду забив за Реал 450 голів, але Перес не оцінив гру португальця

Іспанська газета El Confidencial опублікувала аудіозаписи з образливими висловлюваннями президента Реала Флорентіно Переса на адресу Кріштіану Роналду і Жозе Моурінью. Запис було зроблено в жовтні 2012 року. Але в ЗМІ він потрапив тільки зараз.

"Роналду – ідіот, це хворий хлопець. Він ненормальний, інакше не робив би всього того, що робить. Останню дурість, яку він зробив, бачив весь світ. Як ви думаєте, чому він робить подібні дурниці?" – каже Перес на запису.

Говорячи про дурість, Перес має на увазі заяву, яку Роналду зробив у вересні 2012 року. Після матчу з Гранадою Кріштіану сказав, що не святкує голи, тому що нещасливий в мадридському клубі. І керівництво Реала знає, з якої причини він так себе почуває.

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Також Перес каже, що не може контролювати Роналду і тодішнього тренера клубу Жозе Моурінью.

"Моурінью і Роналду – хлопці з жахливим его, вони обидва зіпсовані. І Моурінью, і Роналду не бачать реальність. Обидва могли б заробити ще більше, якби були іншими. Два ненормальних. Ми говоримо про величезні гроші, адже це іміджеві права. У них такі обличчя, манера, які не подобаються нікому. Це антиреклама!"

Роналду перейшов в Реал з Манчестер Юнайтед у 2009 році. До жовтня 2012 року його виграв з мадридським клубом Ла Лігу, Кубок і Суперкубок Іспанії. А потім допоміг Реалу чотири рази виграти Лігу чемпіонів!

Моурінью очолив Реал в 2010-му і працював в клубі до 2013 року. З ним клуб виграв три трофеї.

Дивіться, які голи Роналду забивав за Реал: