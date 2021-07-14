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Роналду – ідіот! Президент Реала ненавидів португальця

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 липня, 12:45
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У ЗМІ з'явився запис дев'ятирічної давності, де Флорентіно Перес ображає тренера Реала Жозе Моурінью і лідера команди Кріштіану Роналду
Роналду забив за Реал 450 голів, але Перес не оцінив гру португальця
Роналду забив за Реал 450 голів, але Перес не оцінив гру португальця

Іспанська газета El Confidencial опублікувала аудіозаписи з образливими висловлюваннями президента Реала Флорентіно Переса на адресу Кріштіану Роналду і Жозе Моурінью. Запис було зроблено в жовтні 2012 року. Але в ЗМІ він потрапив тільки зараз.

"Роналду – ідіот, це хворий хлопець. Він ненормальний, інакше не робив би всього того, що робить. Останню дурість, яку він зробив, бачив весь світ. Як ви думаєте, чому він робить подібні дурниці?" – каже Перес на запису.

Говорячи про дурість, Перес має на увазі заяву, яку Роналду зробив у вересні 2012 року. Після матчу з Гранадою Кріштіану сказав, що не святкує голи, тому що нещасливий в мадридському клубі. І керівництво Реала знає, з якої причини він так себе почуває.

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Також Перес каже, що не може контролювати Роналду і тодішнього тренера клубу Жозе Моурінью.

"Моурінью і Роналду – хлопці з жахливим его, вони обидва зіпсовані. І Моурінью, і Роналду не бачать реальність. Обидва могли б заробити ще більше, якби були іншими. Два ненормальних. Ми говоримо про величезні гроші, адже це іміджеві права. У них такі обличчя, манера, які не подобаються нікому. Це антиреклама!"

Роналду перейшов в Реал з Манчестер Юнайтед у 2009 році. До жовтня 2012 року його виграв з мадридським клубом Ла Лігу, Кубок і Суперкубок Іспанії. А потім допоміг Реалу чотири рази виграти Лігу чемпіонів!

Моурінью очолив Реал в 2010-му і працював в клубі до 2013 року. З ним клуб виграв три трофеї.

Дивіться, які голи Роналду забивав за Реал:

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