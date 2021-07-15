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Матірний пост Мессі – не самий популярний, його випередив Роналду і Марадона

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
15 липня, 00:19
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Після перемоги на Кубку Америки Ліонель Мессі не дотримав емоцій в соцмережах. Пост аргентинця зібрав понад 19 мільйонів лайків, але виявився не найпопулярнішим
Пост Ліонеля не зміг обійти славу Кріштаіну
Пост Ліонеля не зміг обійти славу Кріштаіну / Фото: Instagram

Публікація на сторінці нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі в Instagram, на якій футболіст позує з Кубком Америки, зібрала 19,1 мільйона лайків. А ще в Мережі стало популярним відео, на якому діти Мессі співають на честь перемоги батька : Більш милого відео ви ще не бачили.

Під фото Мессі нецензурно вилаявся з нагоди завоювання першого в кар'єрі трофею зі збірною Аргентини.

"Яке гарне безумство!!! Це приголомшливо, дякую Богу!!! Ми чемпіони *** вашої матері! Ідіть ***!", – написав Мессі.

У Мережі встигли назвати пост Мессі найпопулярнішим в Instagram серед спортсменів, але й тут Ліонеля випередив його заклятий ворог Кріштіану Роналду, а разом з ним – інша легенда Аргентини Дієго Марадона.

Пост пам'яті Роналду в день смерті Марадони зібрав на цей момент 19,8 мільйонів сердечок. Він став найпопулярнішим за підсумками 2020 року, а зараз займає шосте місце серед найбільших "залайканих" фото в соцмережі і перше – в категорії спорт.

До речі, найпопулярнішим фото в Instagram є знімок яйця на каналі world_record_egg, присвяченому життю яйцю. Перше фото на каналі зібрало 55,2 млн лайків.

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