Роналду меняют на партнера Месси: Криштиану сам подлил масла в огонь

Португальский нападающий сделал интригующую запись в Instagram, которая совпала со слухами о его отъезде в ПСЖ – неужели трансферная бомба все-таки прогремит?

Икарди и Роналду / Фото: Reuters

Пари Сен-Жермен и Ювентус могут совершить громкий обмен футболистами.

Как сообщает L'Equipe, Ювентус может обменять своего нападающего Криштиану Роналду на форварда ПСЖ и партнера Лионеля Месси по сборной Аргентины Мауро Икарди.

И это – после того, как Роналду накануне уведомил Ювентус, что не намерен покидать Турин.

Впрочем, сам же Криштиану теперь и подлил масла в огонь, опубликовав загадочный пост в Instagram.

"День принятия решения", – написал португалец, на фото опирающийся на Rolls-Royce

Тем самым Роналду заставил поклонников гадать, думает он о покупке нового роскошного авто или же о переходе в ПСЖ, где, наконец, получит шанс снова выиграть Лигу чемпионов?

Напомним, на недавнем Евро-2020 Роналду стал лучшим бомбардиром с 5 голами.

Что касается Мауро Икарди, то его женой и агентом является обладательница самого эффектного бюста мирового футбола Ванда Нара. Вместе они воспитывают пятерых детей – на одного больше, чем Роналду и Джорджина.

Мауро Икарди и его жена Ванда / Фото: Instagram

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