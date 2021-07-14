Роналду – идиот! Президент Реала ненавидел португальца

В СМИ появилась запись девятилетней давности, где Флорентино Перес оскорбляет тренера Реала Жозе Моуринью и лидера команды Криштиану Роналду

Роналду забил за Реал 450 голов, но Перес не оценил игру португальца

Испанская газета El Confidencial опубликовала аудиозаписи с оскорбительными высказываниями президента Реала Флорентино Переса в адрес Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Запись была сделана в октябре 2012 года. Но в СМИ попала только сейчас.

"Роналду – идиот, это больной парень. Он ненормальный, иначе не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости?" – говорит Перес на записи.

Говоря о глупости, Перес имеет в виду заявление, которое Роналду сделал в сентябре 2012 года. После матча с Гранадой Криштиану сказал, что не празднует голы, потому что несчастлив в мадридском клубе. И руководство Реала знает, по какой причине он так себя чувствует.

Читайте также: Перес хочет сократить длительность матчей в Суперлиге

Также Перес говорит, что не может контролировать Роналду и тогдашнего тренера клуба Жозе Моуринью.

"Моуринью и Роналду – парни с ужасным эго, они оба испорчены. И Моуринью, и Роналду не видят реальность. Оба могли бы заработать еще больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, вызывающая манера, которая не нравится никому. Это антиреклама!"

Роналду перешел в Реал из Манчестер Юнайтед в 2009 году. К октябрю 2012 года он выиграл с мадридским клубом Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. А потом помог Реалу четырежды выиграть Лигу чемпионов!

Моуринью возглавил Реал в 2010-м и работал в клубе до 2013 года. С ним клуб выиграл три трофея.

Смотрите, какие голы Роналду забивал за Реал: