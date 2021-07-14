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Роналду – идиот! Президент Реала ненавидел португальца

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 июля, 12:45
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В СМИ появилась запись девятилетней давности, где Флорентино Перес оскорбляет тренера Реала Жозе Моуринью и лидера команды Криштиану Роналду
Роналду забил за Реал 450 голов, но Перес не оценил игру португальца
Роналду забил за Реал 450 голов, но Перес не оценил игру португальца

Испанская газета El Confidencial опубликовала аудиозаписи с оскорбительными высказываниями президента Реала Флорентино Переса в адрес Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Запись была сделана в октябре 2012 года. Но в СМИ попала только сейчас.

"Роналду – идиот, это больной парень. Он ненормальный, иначе не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости?" – говорит Перес на записи.

Говоря о глупости, Перес имеет в виду заявление, которое Роналду сделал в сентябре 2012 года. После матча с Гранадой Криштиану сказал, что не празднует голы, потому что несчастлив в мадридском клубе. И руководство Реала знает, по какой причине он так себя чувствует.

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Также Перес говорит, что не может контролировать Роналду и тогдашнего тренера клуба Жозе Моуринью.

"Моуринью и Роналду – парни с ужасным эго, они оба испорчены. И Моуринью, и Роналду не видят реальность. Оба могли бы заработать еще больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, вызывающая манера, которая не нравится никому. Это антиреклама!"

Роналду перешел в Реал из Манчестер Юнайтед в 2009 году. К октябрю 2012 года он выиграл с мадридским клубом Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. А потом помог Реалу четырежды выиграть Лигу чемпионов!

Моуринью возглавил Реал в 2010-м и работал в клубе до 2013 года. С ним клуб выиграл три трофея.

Смотрите, какие голы Роналду забивал за Реал:

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