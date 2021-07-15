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Матерный пост Месси – не самый популярный, его опередил Роналду и Марадона

Александр Трикиша Александр Трикиша
15 июля, 00:19
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После победы на Кубке Америки Лионель Месси не сдержал эмоций в соцсетях. Пост аргентинца собрал более 19 миллионов лайков, но оказался не самым популярным
Пост Лионеля не смог обойти славу Криштаину
Пост Лионеля не смог обойти славу Криштаину / Фото: Instagram

Публикация на странице нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в Instagram, на которой футболист позирует с Кубком Америки, собрала 19,1 миллиона лайков. А еще в Сети стало популярным видео, на котором дети Месси поют в честь победы отца: более милого видео вы еще не видели.

Под фото Месси нецензурно выругался по случаю завоевания первого в карьере трофея со сборной Аргентины.

"Какое красивое безумие!!! Это потрясающе, спасибо Богу!!! Мы чемпионы *** вашей матери! Идите ***!", – написал Месси.

В Сети успели назвать пост Месси самым популярным в Instagram среди спортсменов, но и здесь Лионеля опередил его заклятый враг Криштиану Роналду, а вместе с ним – другая легенда Аргентины Диего Марадона.

Пост памяти Роналду в день смерти Марадоны собрал на данный момент 19,8 миллионов сердечек. Он стал самым популярным по итогам 2020 года, а сейчас занимает шестое место среди самых "залайканых" фото в соцсети и первое – в категории спорт.

Кстати, самым популярным фото в Instagram является снимок яйца на канале world_record_egg, посвященному жизни яйцу. Первое фото на канале собрало 55,2 млн лайков.

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