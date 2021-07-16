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Роналду определился с клубом и уведомил о своем решении Ювентус

Елена Павлова Елена Павлова
16 июля, 18:17
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Португальский нападающий Криштиану Роналду остается в Ювентусе еще на сезон. Футболист, который сейчас находится в отпуске, сообщил свое решение боссам итальянского гранда
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остается в туринском Ювентусе как минимум до зимнего трансферного окна. Ранее невеста Роналду восхитила подводным плаванием во время семейного отдыха на Мальорке.

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Звездный португалец уведомил клуб, что не уйдет летом – сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. 36-летний игрок прибудет в расположение "бьянко-нери" после отпуска 25 июля.

Также сообщается, что ни Роналду, ни Ювентус не получали официальных предложений о трансфере. Хотя очень долго обговаривалась возможность обмена португальского голеадора в английский Манчестер Юнайтед, где Криштиану сделал себе имя.

В прошлом сезоне Серии А Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив 29 голов. Также он стал лучшим снайпером чемпионата Европы-2020 с 5 забитыми мячами. И стал первым футболистом, сыгравшим на пяти Евро! Но Португалия не сумела защитить свой титул, покинув турнир после 1/8 финала с Бельгией (0:1).

Криштиану Роналду догнал Али Даеи
Криштиану Роналду догнал Али Даеи / Фото: Reuters

Криштиану выступает за Ювентус с 2018 года, выигрывал с ним внутренние трофеи, но Лига чемпионов никак не покорится.

Ранее мы сообщали, что за один пост в Instagram Роналду зарабатывает, как Малиновский за год.

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