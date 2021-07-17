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Невеста Роналду зажигала в Каннах в сексуальном платье из кожи, пока форвард загорал

Елена Павлова Елена Павлова
17 июля, 14:02
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Любимая Криштиану Роналду испанская красавица Джорджина Родригес посетила Каннский фестиваль и зажгла на красной дорожке в своем эффектном наряде
Джорджина Родригес в оригинальном платье
Джорджина Родригес в оригинальном платье / Фото: Instagram

Эффектная невеста Криштиану Роналду, испанская красавица Джорджина Родригес, поделилась фотографиями из Канн, где украсила дорожку местного кинофестиваля. Нападающий Ювентуса в это время отдыхал с детьми на яхте. Ранее невеста Роналду восхитила подводным плаванием.

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На Лазурном берегу Джорджина посетила премьеру драматического фильма "Франция". Для красной дорожки испанская танцовщица и модель выбрала бордовое платье с высоким разрезом до бедра и небольшим шлейфом. На талии и груди наряд украшал декор в виде плетения их кожи. А дополнила образ босоножками на высоких каблуках.

Родригес также показала фото из своего отеля с шикарным видом на море и лимузина. Своим образом она напоминала амазонку.

Ранее Роналду и Джорджина позировали в море на яхте.

Напомним, Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатных матерей: Криштиану-младший и двойняшки Ева и Матео.

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