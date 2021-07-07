7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Просто боги! Роналду и Джорджина позировали в море на яхте

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
7 июля, 14:01
Копировать ссылку
Знаменитый португальский футболист прекрасно проводит время в кругу семьи и друзей во время отпуска после чемпионата Европы

После вылета с Евро-2020 многие игроки отправились на заслуженный отдых. Один из лучших футболистов планеты Криштиану Роналду не стал скрываться и сам рассказал, как проводит время. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" расслабляется среди близких на собственной яхте в море.

Читайте также: за один пост в Instagram Роналду зарабатывает, как Малиновский за год.

Криштиану показал свежие кадры на своей страничке в Instagram. Футболист разложил свою большую семью на палубе яхты – Джорджину Родригес и четверых детей.

Конечно же, красавчик блеснул своим телом: в 36 лет ему есть чем гордиться.

Тем временем жена Ярмоленко показала романтические фото, пока футболист играл на пляже.

Особо футболист выделил своего сына Криштиану-старшего.

Возлюбленная звезды Джорджина тоже не сдержалась и показала несколько кадров в семейном кругу.

А затем похвасталась, как рассекает на водном мотоцикле.

Недавно коварный Роналду испугал партнера на тренировке перед матчем Евро. Напомним, португальцы проиграли в плей-офф бельгийцам:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять