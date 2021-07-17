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Наречена Роналду запалювала в Каннах в сексуальній сукні зі шкіри, поки форвард засмагав

Олена Павлова Олена Павлова
17 липня, 14:02
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Кохана Кріштіану Роналду іспанська красуня Джорджина Родрігес відвідала Каннський фестиваль і запалила на червоній доріжці в своєму ефектному вбранні
Джорджина Родрігес в оригінальній сукні
Джорджина Родрігес в оригінальній сукні / Фото: Instagram

Ефектна наречена Кріштіану Роналду, іспанська красуня Джорджина Родрігес, поділилася фотографіями з Канн, де прикрасила доріжку місцевого кінофестивалю. Нападаючий Ювентуса в цей час відпочивав з дітьми на яхті. Раніше наречена Роналду захопила підводним плаванням.

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На Лазурному березі Джорджина відвідала прем'єру драматичного фільму "Франція". Для червоної доріжки іспанська танцівниця і модель обрала бордове плаття з високим розрізом до стегна і невеликим шлейфом. На талії та грудей наряд прикрашав декор у вигляді плетіння їх шкіри. А доповнила образ босоніжками на високих підборах.

Родрігес також показала фото зі свого готелю з шикарним виглядом на море і лімузина. Своїм образом вона нагадувала амазонку.

Раніше Роналду і Джорджина позували в море на яхті.

Нагадаємо, Джорджина і Кріштіану зустрічаються з 2016 року. Родрігес народила Роналду дочку Алану восени 2017-го. У португальця також є троє дітей від сурогатних матерів: Кріштіану-молодший і двійнята Єва і Матео.

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