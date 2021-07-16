Роналду визначився з клубом і повідомив про своє рішення Ювентус

Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду залишається в туринському Ювентусі як мінімум до зимового трансферного вікна. раніше наречена Роналду захопила підводним плаванням під час сімейного відпочинку на Мальорці.
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Зоряний португалець повідомив клуб, що не піде влітку – повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport. 36-річний гравець прибуде в розташування "бьянко-нері" після відпустки 25 липня.
Також повідомляється, що ні Роналду, ні Ювентус не отримували офіційних пропозицій про трансфер. Хоча дуже довго обговорювалася можливість обміну португальського голеадора в англійський Манчестер Юнайтед, де Кріштіану зробив собі ім'я.
У минулому сезоні Серії А Роналду став найкращим бомбардиром турніру, забивши 29 голів. Також він став кращим снайпером чемпіонату Європи-2020 з 5 забитими м'ячами. І став першим футболістом, що зіграв на п'яти Євро! Але Португалія не зуміла захистити свій титул, покинувши турнір після 1/8 фіналу з Бельгією (0: 1).
Кріштіану виступає за Ювентус з 2018 року, вигравав з ним внутрішні трофеї, але Ліга чемпіонів ніяк не скориться.
Раніше ми повідомляли, що за один пост в Instagram Роналду заробляє, як Малиновський за рік.