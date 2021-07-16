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Роналду визначився з клубом і повідомив про своє рішення Ювентус

Олена Павлова Олена Павлова
16 липня, 18:17
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Португальський нападник Кріштіану Роналду залишається в Ювентусі ще на сезон. Футболіст, який зараз перебуває у відпустці, повідомив своє рішення босам італійського гранда
Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду залишається в туринському Ювентусі як мінімум до зимового трансферного вікна. раніше наречена Роналду захопила підводним плаванням під час сімейного відпочинку на Мальорці.

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Зоряний португалець повідомив клуб, що не піде влітку – повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport. 36-річний гравець прибуде в розташування "бьянко-нері" після відпустки 25 липня.

Також повідомляється, що ні Роналду, ні Ювентус не отримували офіційних пропозицій про трансфер. Хоча дуже довго обговорювалася можливість обміну португальського голеадора в англійський Манчестер Юнайтед, де Кріштіану зробив собі ім'я.

У минулому сезоні Серії А Роналду став найкращим бомбардиром турніру, забивши 29 голів. Також він став кращим снайпером чемпіонату Європи-2020 з 5 забитими м'ячами. І став першим футболістом, що зіграв на п'яти Євро! Але Португалія не зуміла захистити свій титул, покинувши турнір після 1/8 фіналу з Бельгією (0: 1).

Кріштіану Роналду наздогнав Алі Даеї
Кріштіану Роналду наздогнав Алі Даеї / Фото: Reuters

Кріштіану виступає за Ювентус з 2018 року, вигравав з ним внутрішні трофеї, але Ліга чемпіонів ніяк не скориться.

Раніше ми повідомляли, що за один пост в Instagram Роналду заробляє, як Малиновський за рік.

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