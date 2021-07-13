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Не фігура, а пісня! Наречена Роналду вразила підводним плаванням (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 липня, 16:07
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УЄФА забула включити Кріштіану до символічної збірної чемпіонату Європи, а ось кохана португальця яскраво нагадала про себе, перетворившись на русалоньку
Джорджина Родрігес, підводне плавання
Джорджина Родрігес, підводне плавання / Фото: Instagram

Кохана нападника Ювентуса Кріштіану Роналду іспанка Джорджина Родрігес вразила своїх підписників, опублікувавши в Instagram відео з відпочинку на Мальорці.

Наречена знаменитого португальського форварда похизувалася гнучкістю свого тіла, плаваючи під водою. Симфонічна музика лише додала ефектності відео.

"Тепер ми знаємо, яка на вигляд реальна русалонька", – пишуть у коментарях фоловери Джорджини

Нагадаємо, Джорджина і Кріштіану зустрічаються з 2016 року. Родрігес народила Роналду дочку Алану восени 2017-го. У португальця також є троє дітей від сурогатних матерів: Кріштіану-молодший і двійнята Єва і Матео.

Додамо, що Роналду склав компанію своєму сімейству на яхті в Середземному морі після того, як зі збірною Португалії вилетів з Євро-2020, поступившись в 1/8 фіналу Бельгії 0:1.

При цьому, незважаючи на п'ять забитих м'ячів і статус найкращого бомбардира турніру, Роналду залишили поза символічною збірною Євро.

Дивіться, як Роналду вилетів з Євро-2020

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#
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І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
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І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
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4
Угорщина
3
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