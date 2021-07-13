Не фігура, а пісня! Наречена Роналду вразила підводним плаванням (відео)

УЄФА забула включити Кріштіану до символічної збірної чемпіонату Європи, а ось кохана португальця яскраво нагадала про себе, перетворившись на русалоньку

Джорджина Родрігес, підводне плавання / Фото: Instagram

Кохана нападника Ювентуса Кріштіану Роналду іспанка Джорджина Родрігес вразила своїх підписників, опублікувавши в Instagram відео з відпочинку на Мальорці.

Наречена знаменитого португальського форварда похизувалася гнучкістю свого тіла, плаваючи під водою. Симфонічна музика лише додала ефектності відео.

"Тепер ми знаємо, яка на вигляд реальна русалонька", – пишуть у коментарях фоловери Джорджини

Нагадаємо, Джорджина і Кріштіану зустрічаються з 2016 року. Родрігес народила Роналду дочку Алану восени 2017-го. У португальця також є троє дітей від сурогатних матерів: Кріштіану-молодший і двійнята Єва і Матео.

Додамо, що Роналду склав компанію своєму сімейству на яхті в Середземному морі після того, як зі збірною Португалії вилетів з Євро-2020, поступившись в 1/8 фіналу Бельгії 0:1.

При цьому, незважаючи на п'ять забитих м'ячів і статус найкращого бомбардира турніру, Роналду залишили поза символічною збірною Євро.

Дивіться, як Роналду вилетів з Євро-2020