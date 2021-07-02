За один пост в Instagram Роналду заробляє, як Малиновський за рік

Знаменитий португальський футболіст – лідер за кількістю підписників в соціальній мережі, а тепер став лідером по заробітках за рекламні повідомлення

На Євро-2020 Кріштіану Роналду зробив дубль у матчі з Угорщиною / Фото: Getty Images

Минулого місяця форвард Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду досяг позначки в 300 мільйонів піідписників в Instagram. Виявляється, на цьому можна добре заробляти.

За даними маркетингової компанії Hopper HQ, за один пост на своїй сторінці 36-річний португалець отримує трохи більше 1,6 млн доларів. Роналду обійшов за цим показником актора Дуейна Джонсона, чий дохід за один пост становить $1,52 млн. На третьому місці співачка Аріана Гранде. Її пост вартує 1,51 млн. Такі дані публікує BBC.

Для розуміння цифр, зарплата гравця збірної України та Аталанти Руслана Малиновського приблизно 1,6 млн доларів на рік!

У топ-10 зірок з найдорожчими акаунтами в Instagram увійшов ще один футболіст – нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі. Він займає 7-е місце з показником $1,1 млн за одну публікацію.

Раніше ми розповідали, як Кріштіану бився з Джессі Пінкманом за столом покеру.