Від бюста дружини гравця ПСЖ на хмарочосі голова йде обертом (фото)

Дружина аргентинського футболіста Мауро Ікарді Ванда, яка народила п'ятеро дітей, знову похизувалася своїми формами – від цієї блондинки складно відвести погляд

Найсексуальніша жінка-агент світового футболу, а за сумісництвом дружина аргентинського нападника ПСЖ Мауро Ікарді Ванда Нара опублікувала фото, від якого голова йде обертом.

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По-перше, голова паморочиться від висоти – Ванда зробила селфі біля вікна в одному з хмарочосів Мілана.

По-друге, від самої Ванди і її пишного бюста.

"Дім, рідний дім. Якщо ти довіряєш мені, я можу змусити тебе забути про минуле", – так підписала цей знімок у своєму Instagram Ванда Нара

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Нагадаємо, свого часу Мауро Ікарді грав за міланський Інтер, однак після скандалу, коли його позбавили в цьому клубі капітанської пов'язки, Ванда влаштувала перехід чоловіка до ПСЖ.

Правда, зараз Мауро Ікарді не може допомогти ПСЖ через травму, яка, втім, дозволила йому провести трохи часу в Мілані і з красунею дружиною ось так відзначити День поцілунків:

Відзначимо, що Ванда Нара, якій зараз 34, і Мауро Ікарді (28), одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді відбив її в іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападником ПСЖ у неї дві дочки.

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/ Фото: Instagram

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